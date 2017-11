Mě taky: V Evropě sexuální násilníky vítáme

„Je to velmi starý příběh z mého mládí, což už je nějakou dobu zpátky. Přestože lidé kolem přihlíželi, nikdo mi nepomohl… Proto dnes vidím s potěšením, že se zvedá vlna těch, kteří vydávají svědectví o tom, že se jich takovéto násilí nebo i jenom ‚harassment‘ týká. Myslím si, že tady dnes máme masívní zprávu o stavu této věci v Evropské unii. A já nejsem ráda, že se to děje, ale jsem ráda, že to ty oběti začínají oznamovat.“ Tolik výrok evropské komisařky Věry Jourové, která se přihlásila k celosvětové kampani #metoo, jejímž prostřednictvím se svěřují na sociálních sítích oběti sexuálního násilí. Ta vypukla v reakci na odhalení sexuálních skandálů Harveyho Weinsteina, producenta a hollywoodského dobytka starého střihu.