Už je to tady, imigranti znásilňují naše ženy

Před dvěma lety se v průběhu migrační vlny mohli jak sluníčkáři, tak sluníčkářská media přetrhnout, aby vyvracely „stereotypy o uprchlících“. A jeden z nejběžnějších, ale také nejzavrhovanějších „xenofobních“ stereotypů bylo, že nám imigranti budou znásilňovat naše ženy. Napsat či říct, že se něčeho podobného člověk obává, bylo vstupenkou na střelnici, kde jste se stal terčem sluníčkového ostřelování. Člověk, který se bál sexuálního násilí na našich ženách ze strany utečenců, byl označen jako fašista, nácek a primitiv.

Pak přišel konec roku, Silvesrt 2015, a řada německých měst se stala terčem sexuálního řádění tlup imigrantů, kteří provozovali celoarabsky oblíbenou hru „sexuální obtěžování“. Spočívá v tom, že imigranti osahávali a bili na ulicích ženy, strhávali z nich šaty, a došlo i ke znásilnění. Přesto, že sluníčkářské teze dostaly tímto řáděním trochu na frak, byl strach ze sexuálního násilí od uprchlíků na platformách typu Respektu stále považován za vrchol xenofobie.

V neděli v noci skupina imigrantů brutálně napadla mladý polský pár, který trávil líbánky v italském letovisku Rimini. Poslední noc výletu chtěli přespat na pláži na lehátkách, bohužel se připletli do cesty skupině imigrantů snědé pleti a severoafrického zevnějšku. Mladého Poláka imigranti zbili do bezvědomí a zlomili mu nos, ženu zbili a brutálně a opakovaně ji znásilnili. Stopy takového prožitku poznamenají na celý život oba dva.

Smířit se s tím, že nedokázal před útočníky ochránit partnerku, bude pro šestadvacetiletého polského mládence nesmírně bolestivé a kruté. Smířit se s tím, že byla opakovaně znásilněna nějakými Severoafričany vyznávajícími náboženství míru může mladé Polce trvat celý život. S podobným prožitkem se řada žen nesmíří a cítí se stigmatizovány až do smrti. Po podobném prožitku může mladá žena zcela ztratit požitek ze své sexuality a být tím doslova zmrzačena.

A mě by strašně zajímalo, jestli se někdo z těch sluníčkářů - vládních, mediálních i občanských - cítí alespoň trochu zodpovědný za to bestiální znásilnění. Podle mého názoru je totiž spolupachatelem toho skutku každý, kdo vítal uprchlíky a vytvářel veřejné mínění, že je máme přijímat do Evropy. Morální vinu za to znásilnění nesou vítači. Bohužel jsou však tak nemorální, že to nikdy nebudou ochotni přiznat.