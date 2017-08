Má lékař právo rozhodovat o tom, zda bude, či nebude léčit muslimy?

Islám, muslimové, uprchlíci, to všechno jsou ožehavá témata, která rozdělují posledních několik let naši zemi. Politici, intelektuální elity, kulturní scéna, jež vždy národ ovlivňovala, zkrátka nikdo není názorově jednotný. Problém dal vzniknout mnoha hnutím, některým až extrémním, a to na obou stranách.

Na straně jedné vzbuzují podobná témata bezhlavou nenávist ke všem a všemu, co je jiné, nové, čemu nerozumíme, na straně druhé se probudila nekonečná a bezmezná láska k lidem, již se nenarodili v tak dobrých podmínkách jako my. Umírněné názory středního proudu nejsou slyšet. Zanikají v balastu, nejsou extrémní, a tak si jen těžko prodírají cestu k uším těch, kteří hledají řešení na složitou otázku. Mám na mysli ty, již nechtějí s otevřenou náručí bezhlavě přijímat, ale nechtějí také stavět zdi, zavádět domobranu a ozbrojovat národ.

Beze špetky výsměchu či zášti se dá napsat, že islám jako takový je již dva roky v České republice tématem hospodským. Hodně lidí se na něm svezlo a vlastně veze i do voleb. Uprchlíka jako takového u nás však nikdo neviděl. Národ je vyhecovaný na maximum, v Hodoníně volá starosta policii na černochy, Okamura míří do voleb se strategií postavenou na něčem, co není, a starosta Teplic je nucen vysvětlovat občanům, že Arabové užívající místní lázně za to velmi dobře platí a nejsou teroristé.

Lidé od politiků přes rváče v ulicích mluví. Paradoxně často ani nevědí o čem. Všichni Arabové jsou špatní, všichni zahalení lidé jsou špatní, je to plošné odsuzování vezoucí se na vlně hysterie. Co se však stane, když lidé přestanou mluvit a začnou konat? Nemyslím tím útoky, ale takovou tu tichou pomalou segregaci, jíž si ani nevšimnete. Stane se to, že začneme mít hospody a restaurace, kam mohou jen někteří. Ostatně nápisy „Uprchlíky neobsluhujeme“ apod. se již objevily. Připomíná vám to nápisy: Černochům vstup zakázán nebo Židům neprodáváme? V pořádku, je to totéž. Jen v jiné době.

Jistý lékař si ve své čekárně vyvěsil nálepku, jejíž význam všichni známe. Už to je lehce zarážející, každopádně se jedná o nálepku, kterou používala skupina Islám v ČR nechceme, půjčoval si ji také Konvička, Okamura a jiní.

Lékař složil Hippokratovu přísahu, jeho životním posláním je léčit, a to bez rozdílu. Je taková nálepka v jeho ordinaci tedy na místě? Odmítl by léčit muslima? Jsme tedy opět v době, kdy se budeme štítit určité rasy?

Na druhou stranu žijeme v době demokracie a svobody slova, kdy má každý včetně onoho lékaře právo na vyjádření svého názoru. Proč by tedy nemohl dát najevo, na čí straně stojí?

Je zde příliš mnoho otázek, na něž není jednoznačná odpověď.

Možná ji máte vy a napíšete nám ji do diskuse. Ostatně kdo jiný určuje hranice, když ne většina…