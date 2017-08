Platové rozdíly mezi ženami a muži prakticky neexistují, ukazuje studie

Žijeme v době, kdy je pro muže tak nějak slušnost se stydět za to, že ženy mají nižší mzdy. Evropská komise (to je tam, kde muži i ženy mají stejnou a o hodně vyšší mzdu než ostatní) vede kampaně za miliony (které chybějí v těch mzdách obyčejných smrtelníků) proti rozdílům v platech. Jenže čísla ukazují, že v diskriminačním odměňování to vůbec není.