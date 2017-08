Chlastat v Praze po desáté večer? Máte smůlu!

Pražský radní Jan Wolf (Trojkoalice) by na magistrátu chtěl začít připravovat vyhlášku, jež v problémových místech metropole, kde si často občané v noci stěžují na hluk, zakáže v nočních hodinách prodej alkoholu mimo restaurace. Prozatím je proti primátorka, ale například nepřítel SUV Dolínek na nový návrh slyší. Je to další kolečko salámu z naší šišky svobody a svěrák se sotva pozorovatelně, ale zato neustále stahuje. Nová vyhláška, bude-li přijata, bude jen další naprosto iracionální šikanou.

Když se jednalo o protikuřáckém zákoně, všichni věděli, že po zákazu kouření v hospodách se před podniky budou objevovat tlupy kuřáků. Že jejich hlučnost bude stoupat přímo úměrně k času, protože čím budou opilejší, tím budou hlučnější, jak budou nadávat na idioty, kteří ten nesmyslný plošný zákaz kouření v restauracích a barech prosadili. Já sám jsem přesně o tomto problému psal snad třikrát, a opravdu jsem nebyl v našich médiích jediný.

Nyní tedy došlo k zákazu kouření v hospodách, očekávaný problém dorazil a celá řada míst nejen v Praze je ve večerních hodinách zahlučněna kuřáky vykázanými ze dveří. Celá věc je úplně bizarní, ti kuřáci vytvářející veselé hlučné partičky tam dělají doslova reklamu kouření, když je vidí děti, určitě zatouží k nim patřit. V Japonsku se zavádějí celé nekuřácké ulice, a kdo si chce zakouřit, jde do kuřáckého baru. V baru se tam samozřejmě kouří, ke koňaku patří doutník a basta. My jdeme přesně opačnou cestou: Necháme postávat kuřáky co nejvíce venku a přemýšlíme, jak je ztišit.

Nová vyhláška nenese úplně novou myšlenku — na Praze 1 už od loňska platí usnesení, podle něhož obchody s potravinami pronajímané od města mezi dvaadvacátou a šestou hodinou nesmějí prodávat alkohol. Jak však každodenně vidno v ulicích této pražské části, není ten zákaz vůbec nic platný. A zákaz prodeje alkoholu mimo hospody, který chce pan radní nově prosadit, je také úplná pitomost.

Na ulicích totiž hlučí primárně kuřáci z hospod (jichž se zákaz vůbec nedotkne) a tlupy zlitých turistů, kteří jak se dočtou na webu, že se v Praze dá kořalka koupit jen do deseti, tak se masově předzásobí před desátou večer a vůbec nic to s jejich hlučností neudělá. Informace, že v Praze zakázali prodávat chlast po desáté hodině, bude na britských webech pro turisty do čtyřiadvaceti hodin od momentu, kdy vyhláška vstoupí v platnost.

Radní by se místo vydávání dalších a dalších nesmyslných zákazů měli spíš soustředit na to, aby Praha dostala výjimku z nesmyslné protikuřácké normy, jež je zatěžující a diskriminační.