Papež František zneužil památky holocaustu | Reflex.cz

V Evropě je zvykem, že když něco udělá nebo řekne papež, tak se to chápe jako nějaké epochální moudro. V sobotu ze sebe papež František vypustil epochální kravinu a je úplně jedno, že je zástupcem Boha na zemi. Bez ohledu na to plácal nesmysly a urážel oběti holocaustu.

Při své návštěvě uprchlického tábora na Lesbu papež mluvil s muslimem, který mu popsal, jak teroristé zabili jeho křesťanskou ženu, protože odmítla odhodit kříž. „Nevím, jestli se mu podařilo opustit ten koncentrační tábor, protože uprchlické tábory, mnohé z nich, jsou koncentrační (typem) kvůli velkému množství lidí nechaných uvnitř,“ řekl papež ve vzpomínce na setkání s tím běžencem.

A přestože je papež František – i se svými marxistickými názory – na poměry katolické církve opravdu tolerantní a otevřený, tohle prohlášení je sprostá a urážlivá kravina. Pokud tohle moje prohlášení chápete jako příliš tvrdé, dovolím si uvést několik jasných srovnání.

Takže – dovedete si představit, že se za druhé světové války hrnuly statisíce Židů do Německa, aby tam požádaly o politický azyl, protože jsou doma utlačovány? Že se celé židovské rodiny ilegálně nahrnuly do Hitlerova Německa a nedočkavě tam bouchaly na brány tábora v Osvětimi, aby je esesmani pustili dovnitř? Že si Židé mysleli, že v koncentračním táboře naleznou blahobyt a klid před válkou, která zuří v jejich rodné zemi? Samozřejmě jsou tyhle představy úplně nesmyslné a dokazují, že papež přestřelil více, než se na duchovní osobu sluší.

Stejně tak si můžeme jeho příměr představit z opačné strany. Skutečně do dnešních táborů pro uprchlíky, jaký papež navštívil, svážejí násilím muslimy v celých vlakových transportech? Opravdu jsou v těch táborech muslimové drženi o hladu, biti, mučeni zimou a šikanováni podle rozmarů nějakého esesmana? Skutečně jsou uprchlíci dnes na rampě tříděni, zdraví na práci a staří a nemocní na druhou stranu? Totiž do plynu? A skutečně se z uprchlíků jako ze Židů za holocaustu dělá v západní Evropě mýdlo? Mají snad ve Vatikánu v drogerii na pultě mýdlo Mohamed vyráběné z tuku muslimských běženců? Pokud ne, tak si nikdo, ani papež, nemá právo takhle sprostě brát do huby holocaust a snižovat utrpení jeho obětí.

Takže, vážený reprezentante boží na Zemi: Pokud něco někdy připomínalo koncentráky, tak to nejsou tábory pro uprchlíky, ale například irské katolické sirotčince! Proto by si měla hlava katolické církve udělat pořádek před vlastním prahem a nesnižovat hrůzy holocaustu.