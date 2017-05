Země divných pánů aneb Koho jsou Češi schopni si zvolit do vlády | Reflex.cz

Jejím předsedou je pán, jenž pláče, že vládne s někým, kdo „ojebává“ stát. Když mu někdo logicky připomene, že s ním vládnout nemusí, rozpláče se ještě více, a aby se uklidnil, začne provozovat svou nejvyšší formu zahraniční diplomacie – lísání k Německu a Evropské unii. Doma říká něco jiného než venku a venku zase něco jiného než doma.

A je z toho někdy i zmatený, protože pozdraví-li jej někdo v cizině a tlumočník je zrovna na toaletě, má náš pán problém. Krom toho si myslí, že peníze vznikají tak, že se tisknou, a aby je člověk měl, pracovat nemusí. A kdo pracuje a má hodně peněz, může podle tohoto pána platit na daních více, než vydělá. Protože to je spravedl­nost.

Neštěstí pokračuje: Jeho místopředsedou je pán, který si stěžuje na všechno, co se událo po listopadu 1989, a přitom si neuvědomuje, že kdyby se to nestalo, jak se to stalo, nikdy by se on nemohl stát miliardářem, uchvátit za kriminálních okolností část českého průmyslu a vysávat miliardy z veřejných českých a evropských peněz – třeba na výrobu uzenin bez masa nebo biopaliva, jež ničí motory našich aut.

A taky neplatí daně, ale nutí ostatní podnikatele, aby si pořídili elektronické harampádí, které bude kontrolovat, aby nezatajili ani korunu příjmu. Tak, a tento pán možná díky Čechům vyhraje volby a vystřídá onoho plačtivého pána, jenž je předsedou vlády nyní. Těžko říci, co je horší. Možná budeme vzpomínat na plačku se slzou v oku.

Dalším, který vládne naší krásné zemi, je pán, jenž se stále usmívá, mluví o slušnosti a nechá se vydržovat kamarádem kmotra Mrázka. Jeho ministři provozují zvláštní typ politiky – před voliči si stěžují na zákony, které ovšem s těmi dvěma předchozími pány vymysleli a v Parlamentu schválili.

Když těmto pánům něco jde, pak to dělají s nadšením, chutí a přímo destruktivní vervou. Takže vymýšlejí nové a nové předpisy, jež jsou k uzoufání zbytečné, a obtěžují jimi normální občanstvo. Prosazují způsoby, jak zkontrolovat a zregulovat vše, co se v naší krásné zemi pohne. Jejich hyperaktivní hloupost sice stojí nekřesťanské peníze, ale nejsou jejich, takže je to nebolí.

A co jim naopak nejde, před tím zavřou oči. Třeba když ne a ne zařídit tak jednoduchou věc, aby se Češi dokázali autem přesunout z jedné části své země do druhé po slušné silnici nebo dálnici bez zdržení a infarktů. Nebo když si chtějí za slušné peníze postavit dům a místo toho, aby se starali o stavební firmu, architektonický návrh, absolvují děsivé byrokratické kolečko a shánějí potvrzení o tom, že stavbou domu nepoškodí ozónovou díru a nezpůsobí jinou globální klimatickou ­katastrofu. Nebo když chtějí posílat děti do škol beze strachu, že je tam zinkluzivuje nějaký nepřizpůsobivý spolu­žák.

Otázkou je, jak dlouho si ještě něco podobného naše krásná země nechá líbit. Škoda že jí Češi nechtějí trošku ulevit.