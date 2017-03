Nový televizní diskusní pořad s Milošem Zemanem zatím překvapil jen nudou a unylostí

Miloš Zeman nedávno oznámil, že se nezúčastní žádných debat se svými protikandidáty v předvolební prezidentské kampani. O diskusní vystoupení „pana prezidenta“ ale kvůli tomu ochuzeni nebudeme. Televize Barrandov spustila vlastní pořad, ve kterém nás bude oblažovat a poučovat prezident každý čtvrtek večer. Něco jako dlouhý seriál. Jenže podobná věc musí mít jinou dramaturgii, aby se divák pravidelně vracel. K tomu nestačí ani kontroverzní politická veličina. Zajímavá televizní diskuse musí být střetem, zápasem, bojem. A k tomu zdá se „Týden s prezidentem“ nesměřuje.

Otázky a odpovědi v prvním díle nepřinesly nic objevného a většinu z toho, co řekl prezident, jsme už mnohokrát slyšeli. Důvodem může být i to, že moderátorkou je Alex Mynářová, manželka Vratislava Mynáře, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky bez bezpečnostní prověrky. Jednoho z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana.

Reprezentativní Mynářová, která v České televizi vystupovala za svobodna jako Alexandra Nosková, je schopná a pohotová moderátorka. Ne, že by podobnou diskusi nezvládla. Pokud by chtěla a pokud by ji to bylo dovoleno. Jenže dostala obojek. V prvním díle mluvila poměrně málo, působila jako zdařilá dekorace.

Otázkou je, zda by se Mynářová vůbec byla kdy ochotna do nějakého střetu se Zemanem, který je přímý nadřízený jejího manžela, před kamerou pustit. Dá se předpokládat, že za současné konstelace na Pražském hradě nikoli.

Jejím spolumoderátorem je Petr Kolář, zástupce šéfredaktora časopisu Týden. Velmi zkušený novinář a dlouholetý znalec politického prostředí České republiky. V televizi to ale není jeho parketa. Připomínal trochu člena komparzu ze staršího německého erotického soft filmu. A do úst se mu pořád vkrádalo slovíčko „hmm“ či „ehm“, které bylo slyšet hodně často. I když ho vyslovoval nevědomky, působilo to jako nepatřičné přitakání prezidentovi.

Uvidíme, jak budou vypadat další díly „Týdne s prezidentem“. Pokud se mají odehrávat ve stejném duchu, jako jsme to viděli v prvním díle, tak nebude důvod se dívat. Nic nedokáže zabít televizní politickou diskusi více, než nuda a unylost.