Pravice se mýlí, otcovská dovolená je dobrá věc

Poslanci ODS a TOP 09 hlasovali proti přijetí zákona umožňujícího novopečeným otcům zůstat týden po porodu s ženou a dítětem doma. Je to nepravicové a nekoncepční, je to další sociální dávka. Musím přiznat, že považuji jejich postoj za padlý na hlavu, a jestli je jediným důvodem odmítnutí, že zákon je málo pravicový, tak skutečně žijeme v Absurdistánu. Ten návrh - byť bude státní kasu něco stát - je totiž v zájmu primárních potřeb společnosti, a tak je úplně jedno, nakolik je jakkoliv -icový. Je prostě potřebný.

Největším problémem západní civilizace není ani energetická krize, ani imigrační vlna, ba dokonce ani AIDS. To, co nás ohrožuje nejvíce, je naše vlastní neochota množit se. Ztratili jsme - až na řídké výjimky - potřebu širokého rozrodu, stále více párů má jen jedno dítě a řada z nás už ne že by nechtěla mít těch dětí pět, ale rovnou nechtějí žádné. Znám z vlastní zkušenosti. Je to skutečnost postavená na statistických číslech, a kdo ji popírá, popírá realitu. Čím dál větší počet dětí pak vyrůstá jen s jedním z rodičů, což rozhodně zdravému psychickému dospívání nepomáhá. Takže cokoliv se udělá pro rodinu, je v bytostném zájmu celé naší civilizace.

Popírat dnes, v roce 2016, existenci imprintingu a důležitost hormonální sekrece u člověka, je asi neúnosné. Všichni, i hloupí, už vědí, že pro dítě JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ, co (nejen) v prvních dnech vnímá kolem sebe. A možnost mít ty první dny existence na tomto světě blízký, dotykový kontakt nejen s matkou, ale i s otcem, může výrazně pozitivně ovlivnit celý další život. Dítě má ty první dny vlastní praxí ozkoušeno, že nemá jen maminku, ale taky tatínka, a imprintingem - vtiskem - si na ně fixuje pro život klíčové citové vazby. A naopak to samozřejmě platí stejně - blízká přítomnost čerstvě narozeného dítěte výrazně u otce zvýší sekreci hormonu oxytocinu, který vede k „mateřskému chování“, tolik žádoucímu plnému soustředění na dítě. To jsou zákonitosti popsané vědou už desítky let. Takže můžeme zcela kompetentně prohlásit, že rodina, kde bude moci alespoň první týden života dítěte novorozenec být celý den spolu s otcem i matkou (jak je to přirozené u našich lidoopích příbuzných), bude pevnější, stabilnější a poskytující kvalitnější zázemí, než rodina, kde bude ten první týden života zajišťovat potřeby dítěte a dotyky s ním jen matka.

V tomto kontextu je úplně jedno, jestli je ten návrh levicový, pravicový nebo populistický. Je v zájmu dítěte. Takže prosím pravici, aby zkusila uvažovat méně dogmaticky. Některé věci jsou prostě dobré, přestože jsou levicové. Jako otcovská dovolená.