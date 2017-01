Dnešní právní úprava ohledně zbraní je dostačující, nedělejme z Česka „Divoký východ“

Ministerstvo vnitra údajně chce do měsíce předložit vládě návrh ústavního zákona, podle něhož by se mělo povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. V populárních Otázkách Václava Moravce České televize to v neděli uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Chce tak prý umožnit lidem intenzívněji se bránit proti teroristům.