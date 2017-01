Pelikán jako inkvizitor a kádrovák aneb Kdo ohrožuje právní stát

Jakékoli prokázané zasahování do nezávislého rozhodování soudu by měl stát bez milosti a exemplárně postihovat. Není nic horšího než útočit na nezávislost soudní moci, protože se tím útočí na samu podstatu právního státu. Nicméně to základní tkví ve slově „prokázané“. Stačí vzpomenout, jakou zlou krev a celospolečenské nálady vyvolaly plky Marie Benešové o existenci tzv. justiční mafie. Co na tom, že si vše vymyslela jako nějaká pavlačová drbna. Škody byly napáchány, důvěra v justici podlomena.