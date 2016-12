Hrad úspěšně zprudil návštěvníky půlnoční mše

Pražský hrad zodpovědně před svátky informoval, že na štědrovečerní půlnoční mši ve Svatovítské katedrále bude Hrad otevřený. Není to jen gesto pro věřící - na půlnoční chodí řada mých přátel, kteří nemají s žádným náboženstvím nic společného, ale ta návštěva štědrovečerní mše pro ně znamená ducha Vánoc. Takže půlnoční, navíc v katedrále, je takový celonárodní svátek i pro ateisty.

Asi i proto Hrad předem ohlásil, že bude otevřeno. „Dne 24.12. bude režim upraven tak, aby věřící mohli navštívit půlnoční bohoslužbu. Od 22.45 se otevřou vstupy na Prašném mostě a z Hradčanského náměstí. Návštěvníci budou procházet bezpečnostní prohlídkou, proto v zájmu plynulosti kontrol žádáme, aby kromě zbraní a dalších nebezpečných předmětů nepřinášeli žádná zavazadla. Na aktuální bezpečnostní situaci reagují všechny složky odpovědné za bezpečnost Pražského hradu přiměřeně a podle potřeby“, napsal na hradní web před Vánocemi Jiří Ovčáček.

Ony desítky lidí, kteří na půlnoční přišli až o pár minut po půlnoci, zůstaly bez jakéhokoliv vysvětlení a zdůvodnění stát před branami. O půlnoci se totiž hradní brány uzavřely, pouštělo se jen ven, a kdo si chtěl zajít na půlnoční až těsně po půlnoci, měl smolíka.

Media druhý den, na Boží hod, neuvedla k celému incidentu žádné vysvětlení. Tak jsem se obrátil na Jiřího Ovčáčka. Měl jsem jen dvě otázky: Proč nedal lidem na hradním webu o půlnočním uzavření bran vědět dopředu. A, pokud nastala nějaká mimořádná situace, která zavření bran vynutila neočekávaně, tak co že se to vlastně stalo. Poslal jsem otázky mailem, nikdo neodpověděl, zavolal jsem panu Ovčáčkovi na mobil a on mne típnul. Tak jsem poslal SMS, zda by mi na otázky zaslané mailem mohl rychle odpovědět. „Pošlete, ale nezaručuji rychlou odpověď“, napsal mi obratem. Za Forejta jim to tedy na Hradě šlo rychleji, co pamatuji. Ale i bez sněhu přišla odpověď pana Ovčáčka vzápětí: „Především, Hrad byl uzavírán v nočních hodinách za Václava Havla, Václava Klause a je tomu tak i nyní. Žádné překvapení. Vzhledem k půlnoční mši byla ale uzavírací hodina posunuta. Tak, aby všichni zájemci mohli stihnout půlnoční mši, která byla zahájena, jaké překvapení, o půlnoci (O všem byla veřejnost informována na několika webových stránkách). Stanovení konkrétního času uzavření bylo plně v pravomoci Policie ČR, tudíž jsme nemohli nic dopředu oznamovat. Spoléhali jsme ostatně na samozřejmost, že návštěvníci přijdou na půlnoční mši včas. A světe div se, stovky občanů se přesně tak zachovaly a půlnoční mše se zúčastnily. O oné anonymní údajné dvacítce nespokojených opozdilců ze serveru iDNES.cz si tak mohu myslet své. Pokud jde o samotné bezpečnostní kontroly, po Berlínu je už nemůže nikdo zpochybňovat.“ „Co tedy bylo důvodem uzavření a tím pádem opravdového zklamání spousty občanů?“, zněla má druhá otázka. „Nešlo o žádné spousty, ale o anonymních údajně dvacet lidí. To je otázka na Policii ČR, která má příslušná oprávnění a vyhodnocuje situaci. V každém případě každý, kdo chtěl zavítat na půlnoční mši - důkazem budiž stovky návštěvníků - tuto možnost měl a nikdo v přístupu do Hradu nebránil.“

Pan Ovčáček tedy potvrdil, že zamčení hradních bran žádný nečekaný bezpečnostní důvod prostě nemělo. Že šlo jen o další zpupný akt zvůle, kterým - podobně jako třeba nejmenováním profesorů - jízlivý skřet momentálně zastávající funkci prezidenta republiky dává národu najevo svou aroganci a moc. Svoje voliče tím Zeman nepopudí - ti v Praze nebydlí. A koneckonců - ti Pražáci, to je stejně kavárenská sebranka, a tak je dobré je jen tak z jízlivosti na Vánoce vydusit.

Gratuluji panu prezidentovi, že to těm hnusným Pražákům ukázal, a jeho tvrzení, že on nic, že to na Hradě působící policie, je směšné. Na klimatu panujícím na Hradě má zásadní zásluhu právě on. Staré vánoční přísloví přece říká: Ryba smrdí od hlavy!