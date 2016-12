Nezkreslený, nezmanipulovaný, politicky nemotivovaný rozhovor s pánem, který kvůli EET zavře svůj krámek

Různé živnosti v 860 obcích jsou ohroženy kvůli EET a dalším státním regulacím. Jde o hospody i malé obchůdky, přibližně jich je 1470, které zanikají, jsou ohroženy anebo zaniknou. Vyplynulo to zatím z průběžné ankety Sdružení místních samospráv. A co na to Babišovo ministerstvo? Prý je anketa účelově zkreslená, politicky motivovaná, otázky jsou návodné a výsledky dezinterpretované. Bla bla… Tam nahoře asi opravdu nevědí - jak ostatně kdysi ministr přiznal - jaké druhy podnikání u nás máme. Anebo hůř: vědí a je jim to fuk.

Už jednou jsem tady psala o panu T., který kvůli EET nejspíš bude muset zavřít svůj malý krámek, který provozuje na vsi. A proč minikrámek zavře? Protože je to věkovitý muž, dávno v penzi, který nemá internet, nerozumí mu. Vedla jsem s ním teď o adventu debatu podruhé– upozorňuji ministerstvo, že nebyla ani účelově zkreslená, ani politicky motivovaná, mé otázky nebyly návodné a výsledek rozhodně nedezinterpretuji.

T: Poraďte, co mám dělat? Asi to tady fakt zavřu, už za dva měsíce na mě spadne to Babišovo EET.

Já: Tak proč si tu elektronickou evidenci nezavedete? Stačí si pořídit internet, koupit kasičku, tiskárnu, připojit, propojit. Je to přece snadné, aspoň to tvrdí ministerstvo.

T: Internetu se tady u nás v dolíčku trhá signál, nerozumím mu a je to drahé. Vždyť si tu přijdu jen na pár korun. Chytrý telefon nemám, bál bych se na něm cokoli zmáčknout, mám mobil pro seniory s velkými tlačítky, blbě vidím.

Já: Tak pomůže vaše paní, ta se to třeba naučí?

T: Proč by se to měla kvůli nějakým byrokratům a politikům učit? Nebyla by ta její výpomoc taky proti nějakým předpisům? A vůbec, copak máme v ústavě povinnost být připojený na internet? Proč nás vláda pořád buzeruje? Nic od ní nechci, žádné dotace na rozdíl o jiných neberu, tak co?!

Já: Třeba se to ještě do 1. března změní…

T: Aha a vy tomu věříte, jo? My malí nikoho nezajímáme. Hlavně, že Sobotka chválí kdejakého ministra za to, kolik vyčerpal evropských dotací, stamiliony a miliardy lítají vzduchem, naše stovky a tisícovky ho netrápí. Je mi to líto, nejde mi o těch pár vydělaných korun, i když se taky hodí, ale o to, že jsem se tím svým obchůdkem bavil, přišli známí, sousedi, popovídali jsme… Fakt je mi to líto. Tak co mám dělat?

Nevím. Neporadila jsem. Že jste podobných příběhů už četli a slyšeli v médiích spousty? No právě! Jsou jich, bohužel, spousty. Naše „sociální“ vláda na ty nejmenší ohled nebere - asi proto, že s nimi jako s voliči nepočítá, nepotřebuje je, tak jaképak ohledy.