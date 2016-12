Advokátce Samkové hrozí trest za prokletí, zastaňme se jí!

Česká republika je zemí neomezených možností. Proto chápu současné řízení České advokátní komory proti právničce Kláře Samkové za šikanózní a zbytečné. Když můžeme v Česku mít kliniku tradiční čínské medicíny, proč by se prokletí nemohlo stát součástí právního systému?

V neděli Lidové noviny oznámily, že jarní vystoupení doktorky Kláry Samkové, známé pražské advokátky a expertky na islám, bude mít nepříjemnou dohru. Česká advokátní komora proti ní zahájila kárné řízení. „Řízení se týká doktorky Samkové a jejího vystoupení před tureckou ambasádou, kárná žaloba byla podána tento týden,“ sdělila mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková.

Paní doktorce dokonce může hrozit až vyškrtnutí ze seznamu advokátů, můžou jí zakázat vykonávat profesi.

Pokud si nepamatujete, co paní Samková tehdy říkala, tak připomínám, že na adresu tureckého velvyslance tehdy pronesla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“ A advokátní komora z toho bude chtít dělat problém. Přestože si její členové museli být vědomi, že když paní Samkovou přijali jako členku, dříve nebo později k nějakému maléru dojde.

Paní Samková je totiž žena mimořádně aktivní a agilní, temperamentní, až histriónská. Emočně zcela neadekvátní projevy na veřejnosti jsou tedy zákonitým výsledkem její povahy. Pokud chce mít komora mezi svými členy samé suchoprdy, nechť Samkovou vyloučí – ale pokud tomu tak skutečně je, neměli ji vůbec přijímat. Protože je paní doktorka svými excesy známá dlouhodobě, muselo být i advokátům jasné, že nějaký průšvih určitě udělá.

Už její minulé zaznamenáníhodné sdělení, že mají kurdští bojovníci proti IS mazat hlavně svých samopalů menstruační krví svých žen, dalo jasný signál, že paní doktorka má k racionalitě poměrně daleko a že neváhá sáhnout k propagaci magických bludů.

Proto považuji současný postoj komory za pokrytecký – musela dávno předpokládat, že paní doktorka něco podobného spíská. A koneckonců – nic tak špatného zase neřekla.

Když se u nás buduje klinika „tradiční čínské medicíny“, totiž souboru šarlatánských metod bez ověřené účinnosti, proč by se součástí našeho právního pořádku nemělo stát i prokletí. V této zemi je to jak u blbejch už dávno, tak proč to zastírat.