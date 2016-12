Průzkumy i sázkové kanceláře se mýlily v případě Trumpa i Hofera. Je dobré teď vsadit na Zemana?

Sázkové kanceláře nedopadají v případě kurzů vypisovaných na volby dobře. Jasnou favoritkou byla pro ně v USA Clintonová, ale vyhrál Trump. V Rakousku měl podle nich minulou neděli zvítězit Hofer, byl to ale Van der Bellen. Nepřesné měly i odhady ohledně českého Senátu v říjnu. Teď s předstihem nabízejí sázku, že prezidentem bude v lednu 2018 opět zvolen Miloš Zeman. Znamená to, že pokud bude kandidovat, prohraje?

V případě Miloše Zeman jsou zatímní sázky ošidné. Jednak kurz není až tak zajímavý, dnes 1 ku 1,9. Navíc prezident ještě ani neoznámil, zda vůbec kandidovat bude. Objevují se přitom dohady, že mu to mohou zhatit zdravotní důvody. Podle všeho se vše dozvíme v březnu příštího roku.

Například společnost Fortuna ale nabízí (bylo tomu tak v sobotu 10. prosince dopoledne) i sázky na prezidentské volby ve Francii. Mezi kandidáty tam má také současnou hlavu státu Françoise Hollanda. Ten přitom 1. prosince oznámil, že kandidovat vůbec nebude. Takže dávat ho mezi možné vítěze je absurdita.

Sázkový byznys je ale kromě peněz i zábavou, hrou. Proto máte možnost vsadit v případě českého prezidenta i na herce Luďka Sobotu (kdyby vyhrál, za 100 korun byste brali 555 500 Kč), uvězněného lobbistu Marka Dalíka a baviče Marka Ebena či Jana Krause.

Je ale možné, že sázkový předpoklad, že opět vyhraje Miloš Zeman, může být podobně mylný, jako v jiných případech týkajících se politiky? To už je daleko složitější, protože průzkumy a sázkové kanceláře se v Zemanovi určitou dobu zásadně mýlily již minule. On totiž pro ně dlouhou dobu nebyl v roce 2012 (samotné hlasování proběhlo ve dvou kolech v lednu 2013) favoritem. Tím byl, na to se už zapomíná, až do listopadu 2012 (!) bývalý premiér Jan Fischer. Ten ale nepostoupil ani do druhého kola. Tam se dostal se Zemanem kníže Schwarzenberg.

Varováním pro sázkaře jsou i prezidentské volby v Polsku (2015) a na Slovensku (2014). I tam jasní favorité (Komorowski a Fico) pohořeli. Přesto sázka na Zemana nemusí být marná. Jistě, když bude kandidovat. Pokud proti němu nepůjde někdo s podporou Andreje Babiše a Pražský hrad se zcela neoddá šňupání a la Forejt, mohli byste na něm něco vyhrát. I když se sázkové kanceláře v politice opakovaně mýlí.