Ožrala Zeman vyhazuje kancléře Forejta za koks?

Miloš Zeman poklesl ve svém totálním úpadku a ztrátě soudnosti ještě o kus níž, než se čekalo. Člověk by si měl vždy nejprve zamést před vlastním prahem. Po tom, co Zeman předvedl nad korunovačními klenoty a neodstoupil, nemá mravní nárok vyhazovat Forejta za koks!

Jedna z mála vlastností, která se mi na Zemanovi líbila, bylo to, že mnohdy nepodléhá obecným stereotypům a mínění a dělá si, co uzná za vhodné on. Je to nediplomatické a nedělá se to, ale jde o jistý projev lidství, který na politicích zaznamenávám vždycky rád. Nyní se ale i Zeman zařadil mezi pokrytecké maloměšťáky, kteří kážou vodu a pijí víno, mezi farizeje, kteří pro trochu kokainu v nose druhého přehlédnou flašku v oku svém.

Data jsou jednoduchá: Hrad odvolává kancléře Forejta, a hlidacipes.org zveřejnil i vysvětlení. Video s údajně „kompromitujícím“ obsahem. Onou kompromitací má být to, že pan Forejt, jako dneska v lepší společnosti spousta lidí, šňupe koks. Přesto je toto video záminkou k jeho odvolání - a je to od Zemana sprosťárna nejvyššího kalibru.

Prezident se celý život veřejně prezentuje jako milovník alkoholických nápojů, a to včetně destilátů. Tedy nejrizikovější drogy, která se u nás užívá. K své zálibě v chlastu se hrdě hlásí, do značné míry je tato záliba součástí jeho lidové image, která ho vynesla do prezidentského křesla. Svou zálibou v alkoholu je proslulý doslova celosvětově. To jest - rozhodně není příkladem nějakého ctnostného života vzdáleného neřestem, rozhodně nedává příklad askety, a rozhodně sám na sebe neklade požadavek umírněnosti či abstinence.

Nyní, když se provalilo, že jiné droze - spíše dražší, ale méně zdravotně zhoubné než chlast - holduje pan Forejt, je ale zle. Kdyby měl Zeman koule, vystoupí veřejně a řekne: „Když dělá pro mne, tak je to úplně v pořádku, já nejsem hlasatel křesťanského odříkání a sám také holduji neřestem!“

Ale na to se pan prezident nezmůže a Forejta jednoduše odepíše. Je to zbabělé, nečestné a nesportovní. Vždyť Zeman musí vědět, že střízlivej by to s ním Forejt nevydržel.