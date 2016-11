Klinika: Drzí frackové to fakt přehánějí!

Nový majitel bývalé plicní kliniky na Žižkově, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vyzval squattery, aby vyklidili neoprávněně obsazenou budovu. Že ji majitel začne přestavovat — na kanceláře. Anarchisté tedy dali dredy dohromady a zmohli se na odpověď cařihradskému sultánovi, jež stojí za pozornost. „Rozhodli jsme se, že v budově zůstaneme. Myslíme si, že fungující autonomní sociální centrum má větší hodnotu pro město než kanceláře SŽDC,“ sdělila Lidovým novinám Jana Bednářová z kolektivu Kliniky.

Je to vysoce štěpná a racionální informace. S majetkem se má nakládat tak, jak si představují lidé, kteří ten majetek protizákonně užívají. A kanceláře v něčí budově, jež tam majitel chce? No to už je úplná blbost. Squatteři dobře vědí, že kanceláře jsou líhní buržoazie, a tak v budově prostě zůstane jejich autonomní, sociální, vegansko-anarchistický kvelb. Myšlenka, že budovy se mají užívat podle toho, co si anarchisté myslí, je opravdu štěpná. A chci se jí držet i já, i když nejsem anarchista.

Tímto bych tedy chtěl požádat policejního prezidenta, aby k 30. listopadu v úplnosti nechal vyklidit budovu Policejního prezídia, všechny její sklady, kanceláře i sklepy. Jsem si totiž naprosto jist, že mám pro budovu Policejního prezídia lepší využití.

Jak je všeobecně známo, užívání marihuany tlumí agresivitu. Takže hodlám v budově bývalého Policejního prezídia vybudovat velkopěstírnu, odkud by se zdarma rozdávala marihuana všem, kteří se budou cítit neklidní a ohrožení, že spáchají nějaký trestný čin. Tím se výrazně sníží trestná činnost (zhulení občané se zklidní a nebudou porušovat zákon), a Policejního prezídia tak v podstatě nebude nadále potřeba.

Pokud mé žádosti policejní prezident nevyhoví, a navíc nechá Kliniku vyklidit a anarchisty vyhodí, bude vše O.K. Pokud ovšem klinikáře nechají v jejich neoprávněně obsazené budově a pro moje potřeby velkopěstírny Policejní prezídium nevyklidí, budu to považovat za hrubou diskriminaci narkomanů a budu se soudit až do Štrasburku.