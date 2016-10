Čeští politici jsou prázdné plechovky dělající hluk, začíná to být strašlivá otrava

Bývala to kdysi i zábava, když jste sledovali hašteřící se české politiky. Trvalo to většinou jen chvilku a opakování přicházelo až po nějaké přestávce. To je minulostí. Čert nám byl v tomto případě dlužen mobilní telefony, tablety, internet, sociální sítě, Twitter a Facebook. Začíná to být totiž strašlivá otrava.

Podívejme se jen na poslední tři týdny.

Nejdříve se musel kdekdo popást na Václavu Havlovi, protože by mu bylo 80. let. Všechno to byla prázdná slova, vždyť Havlova věhlasu žádný český politik jen tak brzy nedosáhne.

Jo, potom nestihli hned dva naši prezidenti začátek pohřbu slovenského exkolegy v Bratislavě. Nesmyslný humbuk, kdo to zavinil, pokračoval deset dní. Přitom je to v podstatě jedno.

Po volbách přišla hádka o Senát. Nejdříve vám například Andrej Babiš vzkáže, že je důležité do něj volit, když ale neuspěl, tvrdí, že je lepší ho zrušit. Zeman by také rušil. Sobotka nerušil. Naprostou většinu lidí to ovšem absolutně nezajímá.

Navštívil nás také Tändzin Gjamccho, 14. tibetský dalajlama. Někteří politici se u toho poklonili čínským komunistickým mocipánům, jiní Jeho svatosti. Nejvíce z toho profitoval Karel Gott, u kterého dalajlama objevil auru. No konečně!

Kvůli jednomu vlivnému Tibeťanovi následně vypukla další česká politická válka. V důsledku toho teď ani nevíme, koho ještě prezident vyznamená a koho ne. A kdo na oslavu našeho největšího svátku 28. října dorazí na řízky a nepříliš dobré víno na Pražský hrad.

Opakuji - to všechno jsme stihli za necelé tři týdny.

K tomu se na nás valí uprchlíci, Star Dance, islamisté, detektivní seriály, teroristé, Trump, pád Aleppa, Clintonová, ofenziva na Mosul, konspirační teorie, Putin, nevycházející předpovědi počasí, Ukrajina, aktivisté, Merkelová, pravičáci, homo lobby, eko lobby, levičáci, hackeři, či reklamy na inkontinenci moči a menstruaci...

A zítra zase Zeman, Ovčáček, Sobotka, Babiš, Kalousek, Fiala, Okamura.

Mezitím nějaký náboženský guru na Facebooku tento týden napsal, že jeho „meč Pravdy září stále větší silou“.

Bože, proč si nás opustil?