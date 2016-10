Jiří Paroubek se nejspíš zbláznil, hnutí ANO podle něj založila CIA!

Ústup ze slávy je bolestivá věc, a někdy zraní ego do té míry, že se s tím psychika prostě nesrovná a jde do regresu, do psychotické reakce. Dobře mi to občas předvádí jeden před dvaceti lety známý zpěvák, který se oddělal pervitinem a dnes už ho nikdo nezná. Volává mi občas v sobotu brzy ráno, zřejmě cestou z flámu, abych s ním udělal rozhovor, jak ho očernil bulvár, a není schopen pochopit, že nejen to, ale celá jeho osoba už opravdu nikoho nezajímá.

Chová se psychoticky, jako malé dítě. „Já chci být v novinách!“ A to je jenom vysloužilá hvězdička popmusic pro dvanáctileté. Člověk, kterému si holčičky chodily pro autogram, tleskaly mu na koncertech a smály se na něj, ale nikdy neměl žádnou moc, nikdy neměl žádné podřízené, nikdy nerozhodoval o ničem důležitějším, než je pořadí písniček na koncertě. Přesto jej ústup z té skutečně skromné slávy druholigové české hvězdičky úplně zničil.

Jiří Paroubek nám všem nyní předvedl, jak strašlivě může to samé poškodit duševně zdravého, sebevědomého a průbojného chlapíka, který měl nějakou chvíli tu opravdovou slávu a pompu. Skutečná moc, limuzíny, policejní ochranka, denně v televizi jako nejvyšší autorita ve zprávách. Když chtěl rozehnat Czechtek, pískl a vyrazila komanda policejních mlátiček seřezat lidi za to, že tančili na louce.

Lepili se na něj lobbysté i blondýny, sedal s premiéry a prezidenty celé Evropy u jednoho stolu, a najednou - nic. Je z něj zas jenom ňákej Paroubek, co kdysi pracoval v Restauracích a jídelnách, a pak byl nějakou dobu v politice. V jaké to vlastně sakra byl funkci? Už je to dlouho a málokdo si vzpomene.

Taková změna vlastního obrazu je samozřejmě nemírně náročná a je plně pochopitelné, když jí psychika neunese, nesmíří se s takovou bolestí, a odpoví patologicky. Regresem do psychózy. „Projekt hnutí ANO nepochybně vznikl, když ne přímo z návodu, tak s pozitivním postojem amerických zpravodajských služeb,“ napsal na svůj blog Jiří Paroubek.

A nebyla to ironie nebo vtip, on to myslí úplně vážně. Fakt věří, že politická divize oligarchy, který vzdaluje naši zemi Západu, vznikla na popud západních tajných služeb. Takže mi nezbývá než touto cestou položit Jiřímu Paroubkovi zcela zásadní politickou otázku: Práškovali u vás dneska ilumináti chemtrails?