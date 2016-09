Berlín: Zastřelený uprchlík, co bral právo do vlastních rukou

Od počátku migrační krize se realisté, zvláště pak lidé, kteří měli s muslimskými zeměmi nějaké osobní zkušenosti, báli začleňování imigrantů do naší západoevropské kultury, která se v mnohých aspektech lidského života chová úplně jinak než ta blízkovýchodní. Den před svatováclavským svátkem to imigranti potvrdili činem.

Incident v berlínské čtvrti Moabit popsal list Tagesspiegel, a jde z něj strach - by´t je lidsky docela pochopitelný. Ukazuje totiž, jak jsou imigranti kulturně odlišní, a jak jejich pobyt v naší západní civilizaci přináší doslova střety kultur. Střety, které musí končit policejní střelbou a mrtvými, aby se Evropa brzy neproměnila v Blízký Východ.

Mezi uprchlíky ze jmenované čtvrti došlo k poměrně zásadní záležitosti: Sedmadvacetiletý uprchlík je podezřelý z toho, že pohlavně zneužíval osmiletou dceru jiného, devětadvacetiletého uprchlíka. On však není tím mrtvým, mrtvý je otec dívky: Když policie pedofila, který jeho dceru měl zneužívat, v poutech nakládala do auta, nečekal na soud.

Krevní msta mezi imigranty

Místo toho, aby - jak je v Evropě zvykem - nechal výkon spravedlnosti nad pedofilem justici, vytáhl nůž. A na spoutaného pedofila se vrhl s výkřikem „Tohle nepřežiješ“. Zcela v duchu zásad chování a mravních kodexů oblastí, odkud se k nám uprchlíci hrnou. Policisté útočníka pochopitelně zastřelili.

Incident se zdá být banální, zdá se, že jde o zločin, který je jednoznačně kriminální, nemá žádná „imigrantská“ specifika - až na to, že se jednalo o migranty. Ale to je opravdu jenom zdání. To, co v Berlíně proběhlo, je naopak zcela zásadní střet kultur. V té naší zločiny trestá soud, v té, odkud uprchlíci přišli, se rodinná čest brání nožem. Takže předpokládám, že podobné incidenty, kdy bude naše policie bránit násilí či krevní mstě mezi imigranty, budou přibývat.