Nehorázný výrok: Vyhoďte kvůli uprchlíkům Maďarsko z EU. Odejít by ale měli hlupáci, kteří to tvrdí

Bylo jen otázkou času, kdy začnou některé země pod tlakem uprchlické krize hrozit jiným státům, že by bylo nejlepší „ty zlobivé“ vyloučit z Evropské unie. Teď to přišlo. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn v rozhovoru pro německý list Die Welt řekl, že Maďarsko by mělo být kvůli své migrační politice a porušování svobody tisku a nezávislosti justice „dočasně, nebo v případě potřeby trvale, vyloučeno z EU“. Tato slova jsou velkou nehorázností.

„Nemůžeme tolerovat, že jsou tak masivně narušovány základní hodnoty Evropské unie. Kdo tak jako Maďarsko staví ploty proti válečným uprchlíkům, porušuje svobodu tisku a nezávislost justice, ten by měl být dočasně, nebo v případě potřeby trvale, vyloučen z EU,“ řekl šéf lucemburské diplomacie Asselborn.

"Jsou tu lidé, kteří prchají před válkou, ale zachází se s nimi skoro hůř než s divokými zvířaty... Maďarsko není daleko od toho, aby vydalo rozkaz zahájit palbu do uprchlíků. Kdokoli, kdo chce přejít přes plot, musí očekávat nejhorší," prohlásil také ministr.

Samozřejmě i EU se může začít rozpadat (Velká Británie už odchází), protože nic není věčné, ale momentálně se drolí spíše kvůli nesmyslné a nepružné politice bruselské Evropské komise a tlakům německé kancléřky Angely Merkelové. Mimochodem, Evropskou komisi vede Asselbornův přítel a dlouholetý kolega z vlády – Lucemburčan Jean-Claude Juncker. Ten je přitom daleko větším nebezpečím pro EU než plot na maďarských hranicích.

Navíc lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn lže.

Maďarský plot proti uprchlíkům

Pokud by Maďarsko loni jako první nepostavilo plot na své hranici se Srbskem (což je vnější hranice Schengenského prostoru a ta by se měla podle platných zákonů pečlivě chránit), tak by byla i letos migrace do Evropy tak velká, že by neblaze ovlivňovala chod některých států. Německo, Rakousko či Švédsko mohou Maďarsku a jeho premiérovi Viktoru Orbánovi spíše poděkovat. Odvedlo „nevděčnou“ práci za ně.

Lucemburský ministr si vyskakuje na Maďarsko, ale „zapomněl“ na menší plot, který postavilo Slovinsko, na části hranic s Itálií také Rakousko. Vídeňská vláda připravila i plány na plot na celé sto kilometrů dlouhé hranici s Maďarskem, pokud by opět nastala uprchlická tsunami. Co tak vyloučit preventivně i Rakousko? Ostatně tím bruselská mašinerie hrozila před 16 lety, kdy byla v rakouské vládě přítomna strana demokraticky zvoleného Jörga Haidera. Evropská komise tehdy na Rakousko uvalila „alespoň“ diplomatické sankce. Že to byl kardinální omyl, ví už dnes každý.

Ministr Asselborn by měl ale mlčet i z jiných důvodů.

Daňové podvody a ztráta osmi miliard eur

Lucemburskou diplomacii řídí už od roku 2004. Od počátku své vládní kariéry až do roku 2013 byl náměstkem tehdejšího premiéra Jeana-Clauda Junckera, současného předsedy Evropské komise. Asselborn je tak přímo zodpovědný za daňové podvody, kterých se na jiných státech (byly mezi nimi i země EU) dopouštěla lucemburská vláda. Ta s téměř 350 firmami uzavřela tajné dohody, aby se některé společnosti vyhnuly placení vyšších daní ve svých zemích. Mezi lety 2002 až 2010 to představovalo pro země, kde tyto podniky vytvářejí zisk, ztráty za 8 miliard eur.

Plot by měla proto EU postavit kolem ministra Jeana Asselborna, protože jednotlivou osobu z Evropské unie vyloučit nejde. I když pán podobného ražení by jistě prosazoval i to.