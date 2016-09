Trestná komanda nácků nesmíme tolerovat ani v Brně, když jdou po Hollanovi

Co se stalo? Vlastně nic moc zaznamenáníhodného — alespoň na první pohled. Padesátihlavá tlupa nácků se v pondělí večer vydala konfrontovat Matěje Hollana do hospody, a když ho tam nenašli, část nácků vyrazila dokonce i k domu, kde Hollan bydlí.

Stručná rekapitulace událostí je následující. Nejprve Hollana se Stropnickým verbálně napadl v hospodě jiný host a vyhrožoval jim fyzickým násilím. Pak je z hospody vyhodili, že je tam nechtějí. Je to zcela nepřijatelné — můžu s někým včetně politiků nesouhlasit, ale výhrůžky násilím kvůli politickému nesouhlasu nesmí demokracie tolerovat. Hollan si samozřejmě incident nenechal líbit — nikdo, dokonce ani sluníčkář, není povinen snášet výpady nějakého násilnického podnapilého hovada. Udělal kolem něj dusno, věc (podle mého zcela oprávněně) konzultoval s policií a rozhodl se vyhlásit protiakci.

V brněnské pivnici U poutníka svolal Hollan svou akci za toleranci, ovšem nenapadlo se ho zeptat hostinského, jestli o něco podobného ve svém podniku stojí. Zjevně nestál, takže nechal hospodu v Hollanem navrženém termínu zavřenou. Až dosud taková brněnská recese. Ale pak se událo cosi neočekávaného. K zavřené restauraci dorazila asi padesátka holohlavých svalnatců, podle všeho neonacistů. Vedl je organizátor akce a zápasník Zdeněk Pernica. Ten kandiduje do krajských voleb jako trojka na kandidátce Republikánů Miroslava Sládka na jižní Moravě. A zcela evidentně šli Hollana konfrontovat. Když našli hospodu zavřenou, asi třicítka nácků vyrazila ještě k domu, kde Hollan bydlí. Když ho tam nenašli, rozešli se. Ale tím by jejich akce rozhodně neměla končit.

V demokratické společnosti a právním státě je zcela nepřijatelné, aby si nějaká banda debilů „šla vyřídit účty“ s politikem, s nímž nesouhlasí. Pokud bychom takovou možnost vůbec připustili, pohřbíváme tím právní stát. Občané nesmějí svůj politický nesouhlas vyjadřovat násilím — dokonce ani náckové ne. Proto je zcela nezbytné, aby policie účastníky trestné výpravy identifikovala (fotek je dost), předvolala k podání vysvětlení a jednoho každého z nácků se zeptala, proč a s jakým cílem se na Hollana jejich komando vypravilo.

I když by se z toho vylhali, alespoň by věděli, že příště jim podobné akce nikdo tolerovat nebude a že se takové jednání do demokratické společnosti nehodí. V lepším případě (náckové nebývají moc chytří) se některý z nich u výslechu přizná, že šli Hollanovi rozbít hubu. A v tom momentě, jak se tato informace potvrdí, je potřeba všechny členy toho trestného komanda postavit před soud za přípravu lynčování.

Byl bych mnohem radši, kdybych se nemusel zastávat politika tak nesympatického, jako je právě Hollan. Pokud se na něj ale vypravilo trestné komando nácků, je třeba se i Hollana zastat a ty nácky postavit do latě. Lynčovací komanda prostě nesmí policie nechat řádit dokonce ani v Brně.