Kvalitní whisky v koktejlu není zločin. Naučte se míchat exkluzivní drinky | Reflex.cz

Někdo by si možná mohl myslet, že whisky se pije pouze samotná nebo na ledu. Avšak whisky je výborná i v nespočtu koktejlů. Ve světě míchaných drinků není nic zakázáno a přesvědčit se o tom můžete sami. Přinášíme vám dva recepty, které zvládne namíchat každý.

Old Fashioned

Whisky old fashioned • Foto Flickr

Tento koktejl patří mezi nejstarší koktejly na světě a jeho příprava není složitá. Ochutnejte tradiční recept na Old Fashioned zjemněný sladkou a ovocnou chutí skotské whisky The Singleton of Dufftown.

K přípravě koktejlu budete potřebovat:

6cl The Singleton of Dufftown 18yo

1cl šťávy z třešňového kompotu

2 střiky čokoládového bitters

Začněte tím, že všechny ingredience koktejlu vložíte do shakeru společně s ledem. Dobře protřepejte a poté přeceďte přes sítko do sklenky s ledem. Drink můžete ozdobit třešničkou či ovonět pomerančovou kůrou.

Whisky Sour

Whisky sour • Foto Flickr

Recept na koktejl Whisky Sour je jednoduchý, výsledek v podobě lahodně vzhlížejícího napěněného koktejlu z The Singleton of Dufftown 12yo však stojí opravdu za to.

K přípravě budete potřebovat:

4cl The Singleton of Dufftown 12yo

2cl čerstvé citrónové šťávy

1cl až 2 cl cukrového sirupu dle chuti (pokud nemáte, nahraďte 1-2 lžičkami moučkového cukru)

2 střiky pomerančového bitters

Vše vložte společně s ledem do shakeru. Dobře protřepejte a poté přeceďte do sklenky s ledem. Na závěr koktejl ozdobte pomerančovou kůrou.

TIP: Přidáte-li do koktejlu také bílek, obsah shakeru o to lépe protřepejte, aby se koktejl pěkně rozpěnil.