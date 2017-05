Victor Lustig: Před 70 lety zemřel král českých podvodníků, prodal i Eiffelovu věž | Reflex.cz

Victor Lustig není v České republice příliš známý. Zřejmě za to může obor, ve kterém vynikal, proslavil se totiž podvody a nezákonnou činností. Zatčení má na kontě více než pět desítek. Některé z jeho podvodů byly ovšem velmi netradiční a svým způsobem i pozoruhodné.

Lustig si tedy vymyslel falešnou identitu. Jako náměstek ministra si pozval několik podnikatelů v hutnickém průmyslu. Těm suverénně oznámil, že stát nemá na údržbu chátrající eiffelovky, a že ji chce prodat.

O důvěryhodnosti obchodu přesvědčil i prostředníka. Po zjištění, že se jedná o podvod, byl prostředník tak ponížen, že ze studu ani podvod nenahlásil policii. Lustig však na nic nečekal a uprchl i s penězi do Vídně.

Po několika měsících se Lustig do Paříže vrátil a pokusil se o stejný obchod znovu. Tentokrát už ale úspěšný nebyl a byl nucen před zákonem uprchnout do Ameriky. Jeho kariéra skončila neslavně. Posledních dvanáct let strávil ve vězení na Alcatrazu, kde také v roce 1947 zemřel.