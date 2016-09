Poslední zvonění! Do pátku 30. 9. si lidé musí říci o své penzijní úspory

Pátek 30. září je posledním dnem, kdy lidé, kteří spořili ve II. důchodovém pilíři, musí dát penzijní společnosti vědět, co s penězi chtějí udělat. Druhý důchodový pilíř zrušila Sobotkova vláda a s jinou hlubší reformou důchodů už do konce svého mandátu nepočítá – i když to kdysi slibovala.

V druhém pilíři si spořilo mezi roky 2013 až 2015 téměř 85 tisíc lidí. Od července se jednotlivé fondy likvidují, od 15. října začnou s výplatou naspořených peněz klientům. Kdo ještě nevyplnil kdysi zaslané formuláře a neposlal je zpět, může si je stáhnout z webu příslušné penzijní společnosti. A pokud klient promešká i termín 30. 9. 2016? Jeho úspory skončí na finančním úřadě, kde si o ně bude moci zažádat.

Naspořené peníze si lidé mohou převést do III. důchodového pilíře, anebo vybrat – a to včetně státního příspěvku, který představuje dvě třetiny uspořené částky. Kdo zvolí tuto variantu, bude mít sice v budoucnu o trošku nižší důchod, ale půjde jen o desetikoruny, nanejvýš o stokoruny měsíčně. Především lidem s nadprůměrnými příjmy se vyplatí vybrat si vše a to kvůli výraznému přerozdělování uvnitř státního penzijního systému. Přesto, kdo by nechtěl, aby se mu starobní důchod jednou krátil, může státní příspěvek vrátit, tedy ho doplatit. O výpočet částky může požádat Českou správu sociálního zabezpečení do 30. 6. 2017.

Po pátku tak, symbolicky, my všichni budoucí penzisté se opět budeme houpat v náruči státu. Jak se stát za deset, dvacet, třicet let postará o jakž takž slušné důchody, to je dnes ve hvězdách. Žádná reforma nahrazující zrušený druhý pilíř není a nebude. Ministryně Marksová sice může slibovat, že našinec by měl prožít v penzi čtvrtinu života, ale na otázku, kde na to stát při přibývání seniorů vezme, odpovídá tajemně, že stát se zkrátka postarat musí.

Co tedy dělat? Spořit si, spořit si, spořit si. Ale tak, aby stát na ty úspory pokud možno nemohl sáhnout.