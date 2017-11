Převrat ve stavbě mrakodrapů: V Chicagu chtějí vybudovat obří dům ze dřeva

V americkém Chicagu pojali velmi odvážnou myšlenku: Zkoumají možnost, zda se dá postavit mrakodrap ze dřeva. Na rozdíl od ocelových a betonových kolosů by se jednalo o skutečně unikátní stavbu, ve které by se nacházelo kolem 300 bytů.

Navržená stavba by při využití dřeva mohla mít nižší celkovou hmotnost, vyžadovala by daleko méně materiálu a navíc by měla menší dopad na životní prostřední, než když se použijí masy ocele a betonu. Podle některých odborníků by pružné dřevo také mohlo dobře odolávat vnějším vlivům, například větru, který se musí při vysokých stavbách vždy zohlednit.

Na projektu pracuje architektonické studio Perkins+Will, stavbu by provedla firma Thornton Tomasetti a na výzkumu použitých přírodních materiálů se podílí i tým odborníků ze slavné britské univerzity v Cambridge.

Mrakodrap by měl být „domovem“ pro 300 bytových jednotek, které by byly postaveny kolem vnitřní dvorany.

Společnost Thornton Tomasetti v současnosti staví v saúdskoarabské Džiddě na pobřeží Rudého moře mrakodrap Džidda Tower, který byl měl být s minimálně 167 patry a výškou přibližně jeden kilometr vůbec nejvyšší novou budovou světa. Ten je ale stavěn klasicky z ocele a betonu.