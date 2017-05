Fantastická podívaná: první výrobky slavných firem světa, od Coca-Coly až po Lego | Reflex.cz

foto: Old Pics Archive

U každého je to jednou poprvé, i u těch nejslavnějších firem světa. Co ale vlastně některé známé společnosti vyrobily jako svůj první produkt? Podívejte se na některé z nich, určitě to bude překvapivé. Představujeme vám takové značky, jako jsou Coca-Cola, BMW, Canon, Lego či Toyota.