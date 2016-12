Sex, drogy a slzy: Podívejte se na běžný den v životě luxusní prostitutky

Po následující dva roky společně střídaly dobré noci ve víru velkoměsta s těmi špatnými v erotickém podniku. Alicia poznala rodiče nové kamarádky a když Eden vyhodili z bytu, nechala ji u sebe dokonce i bydlet. Drahé nájemné nakonec dohnalo i začínající fotografku, a ta se tak musela vrátit se zpět domů do Mexika. Dívky se snažily zůstat i nadále v kontaktu, ale frekvence vzájemného dopisování se časem přece jen snižovala. Až jednou, po dlouhém čase mlčení, přišel pořádný šok. Eden zavolala Alicie a přiznala, že ji policie chytila při prostituci. A navíc to bylo už potřetí, což znamenalo, že ji soud klidně mohl poslat do vězení.

„Byla jedna z těch holek, které byly pyšné na to, že (v nočním klubu pozn. red.) nedělá žádné příplatky. Byla tak jiná v opravdu hodně směrech, že mě to naprosto šokovalo,“ uvedla Alicia pro medium.com. Přesto ani na okamžik neváhala a letěla za Eden, která se ještě před soudem chystala vše říct své matce.

„To, co mě nejvíce překvapilo při práci v nočním klubu byla ta hluboká přátelství, která jsem tam navázala s jinými tanečnicemi, z nichž velká část byla, jak jsem se později dozvěděla, prostitutkami. Ty vztahy zmírnily předsudky, které jsem o prostitutkách měla a celá profese se mi v hlavě začala stávat něčím normálním. Ty hranice, které jsem si na začátku stanovila, už najednou neplatily. Bylo to všechno tak nějak v mlze. Nakonec jsem se obrátila na jednu starší tanečnici, kterou jsem respektovala, a ta mě do světa prostituce zasvětila,“ přiznala Eden ve výpovědi zveřejněné na aliciavera.com.

Matka věděla, že je Eden striptérkou, ale zprávy o prostituci nesla velmi těžce. Žena, která strávila celý život na venkově ve Virginii, nedokázala svou dceru vůbec pochopit. Křičely na sebe celé hodiny, až matce nakonec došlo, že Eden už prostě nezmění. Soud byl k obžalované naštěstí velmi shovívavý. Eden zaplatila pokutu ve výši 300 dolarů a byla volná.

I přes naléhání matky vyrazily obě dívky rovnou do hotelu v největším obchodním domě v USA – King of Prussia. Alicia si nemohla dovolit vlastní pokoj, a tak bydlela v jednom s Eden. Ta si v místě vyhlášeném prostitucí rychle našla zákazníky a mladá fotografka celý proces dokumentovala. Vznikla tak unikátní série snímků, která zobrazuje den v životě luxusní prostitutky. Alicia zachytila zveřejňování inzerátů, nekonečné množství telefonátů, napjaté čekání, nudu, velké množství alkoholu a nakonec, po dlouhém přemlouvání jednoho ze zákazníků, i sex.

Dívky se krátce poté rozloučily a Alicia zamířila zpět do Mexika. Její projekt se ihned po zveřejnění nedočkal větší publicity, ale zhruba po roce se o něj začala zajímat média a nakonec získal hned několik prestižních ocenění. Alicia kamarádce dodnes přeposílá empatické vzkazy bývalých i současných prostitutek, které jí stále chodí. Eden mezitím opustila svět sexuálního průmyslu a usadila se v San Franciscu. Alicia by v projektu ráda dále pokračovala, ale snoubenec Eden o tom nechce ani slyšet. Je tak pravděpodobné, že dalších snímků ze života bývalé tanečnice už se nedočkáme.