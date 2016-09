Bizarní kresby, které ukázaly zničení mrakodrapů v New Yorku dříve, než na ně zaútočili teroristé

Francouzský časopis Charlie Hebdo často šokuje svými kresbami, protože jeho autorům není nic svaté. Mělo to loni v lednu i tragické dopady, když islamisté vystříleli jeho redakci. Z dnešního pohledu jsou bizarní a šokující také některé reklamy, plakáty z pop kultury a články, které dávno před atentáty muslimských radikálů z 11. září 2011 ukazovaly, jak zničit mrakodrapy Světového obchodního centra v New Yorku, do kterých pak skutečně narazila letadla unesená teroristy.

Některé staré fotky a materiály se dají dokonce označit za určitý návod, protože ukazují přesně to, co se stalo o mnoho let později. Takovým je i jedna počítačová hra firmy Microsoft, reklama státních aerolinek islámského státu Pákistán (to je zvlášť bizarní) či článek z roku 1994, který popisoval, že čin by mohla spáchat organizace Al- Kaída právě nárazem do mrakodrapů. Což se stalo.