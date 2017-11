Ruská propaganda se překonala: Jako důkaz o spolupráci USA a Islámského státu zveřejnila záběr z počítačové hry

Ruské ministerstvo obrany už mnoho let vypouští do světa propagandistické zprávy o tom, co všechno páchá po světě americká armáda. Tentokráte to ale „soudruhům“ z Moskvy vůbec nevyšlo. Před několika dny totiž ministerstvo zveřejnilo „nezvratné důkazy“ o spojenectví armády USA a Islámského státu. Háček byl ovšem v tom, že hlavní fotografie k článku byl ve skutečnosti screenshot z počítačové hry.