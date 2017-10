Španělsko ve varu: Vláda uzavřela školy, kde se mělo hlasovat v referendu

Španělská vláda dnes informovala, že policie znemožnila přístup do 1300 škol, které byly určeny pro konání referenda. Podle vládního zdroje, na který se odvolává agentura Reuters, dalších 163 škol obsadili občané. Ti se svou přítomností snaží policii znemožnit vyklizení a uzavření školních budov do nedělního rána, jak to nařídil šéf katalánské regionální policie. Mnozí podporovatelé referenda dokonce ve školách přenocovali.

Katalánská policie dala lidem, kteří okupují školní budovy, ultimátum pro vyklizení do nedělních 06:00 SELČ. Pak je údajně připravena je k tomu přinutit. Podle agentury AP se ale teprve v tu chvíli ukáže, jak se jednotliví policisté zachovají. Navzdory ujišťování ze všech stran, že veškeré akce budou nenásilné, panují obavy z toho, aby se situace nevymkla kontrole. V Katalánsku je přes víkend nasazeno 26.000 policistů, kteří se mají postarat o to, že se referendum v neděli neuskuteční. Katalánský premiér Carles Puigdemont však agentuře Reuters v pátek řekl, že vše je připraveno k tomu, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor.

Většina Katalánců si referendum přeje, ale podle posledních průzkumů by pro nezávislost hospodářsky nejsilnějšího regionu Španělska hlasovalo jen 44 procent lidí. Šéf španělské diplomacie Dastis dnes v rozhovoru s agenturou AP řekl, že snahy katalánské vlády jsou výsměchem demokracii a jdou proti cílům a myšlenkám, které sleduje Evropská unie. Referenda podle něj bývají ve skutečnosti "oblíbeným nástrojem diktátorů". V metropoli Madridu se dnes konala demonstrace několika tisíc lidí, kteří proti referendu protestovali z obav, že přivodí rozpad Španělska. Někteří křičeli: "Ať žije Španělsko" a "Do vězení s Puidgemontem".