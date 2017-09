Šéf největší americké banky označil měnu bitcoin za podvod

"Tato měna nebude fungovat," prohlásil Dimon na investiční konferenci v New Yorku. "Kdybychom měli bankéře, který by obchodoval s bitcoiny, ve vteřině bych ho propustil, a to ze dvou důvodů. Za prvé je to proti našim pravidlům. Za druhé je to hloupé," dodal.

Hodnota bitcoinu se od loňského prosince více než zečtyřnásobila a dostala se nad 4100 dolarů (zhruba 89.000 Kč). Na konci roku 2015 se bitcoiny prodávaly za méně než 250 dolarů.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Protože není pod kontrolou žádné centrální banky a dá se snadno přesouvat, často měnu využívají ti, kdo se chtějí vyhnout kontrole svého kapitálu.

Podle zářijového průzkumu agentury Ipsos většina Čechů virtuálním měnám, jako je například bitcoin, nedůvěřuje a neuvažuje o jejich nákupu. Podle firmy TopForex, která se zabývá zprostředkováním obchodů na měnových trzích, se na nedůvěře lidí k virtuálním měnám podílí neznalost fungování těchto měn i kolísání jejich hodnoty.