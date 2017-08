Dánsko posílá lidi do vězení za žebrání na ulicích, stačí si říct o „drobáky“. Proč to nejde u nás?

Tři lidé skončili ve vězení ve středu v Kodani za žebrání mincí od kolemjdoucích. Informovala o tom agentura Ritzau. Všechny usvědčili policisté, kteří na ulicích působili v převleku a utajení, všechno bylo také zdokumentováno pomocí filmování.

Podle zprávy byl jeden z mužů občanem Rumunska, u dalších nebyla národnost upřesněna. Podle dánských médií se tento problém v případě cizinců často týká Romů z Rumunska, Bulharska a Slovenska.

Jedna Slovenka byla koncem minulého roku dokonce za žebrání vyhoštěna z Dánska, protože tento trestný čin opakovala. Předtím dostala 40 dní vězení. Byl to vůbec první případ vyhoštění z této skandinávské země za žebrání.

V Dánsku je žebrání na ulicích, na nádražích, v hromadné dopravě a dalších veřejných místech trestné již několik let. Jenže domluvy policie žebráky neodradilo. Původně musela policie nejdříve tyto lidi upozornit na porušení zákona, ale když se čin opakoval, mohli jít za něj do vězení. Teď je zákon přísnější – žebráka lze odsoudit do vězení bez předchozího varování. Soudy bývají rychle a tresty většinou v řádu několika týdnů. Když ani to nepomůže, lze takového člověka, pokud je cizinec, vyhostit.

Na jednání žebráků si totiž stěžuje mnoho občanů, protože jsou tímto jednáním „otravováni“. Jen za červenec bylo v Kodani odsouzeno za žebrání pět lidí.

„Zejména v Kodani je to akutní problém a my ho budeme řešit rázně,“ řekl podle webu The Local dánský ministr spravedlnosti Søren Pape Poulsen.

V mnoha českých městech se občané se žebráním setkávají na některých místech prakticky nepřetržitě a někdy se jedná i poměrně agresivní chování některých jedinců. Za mnoho let v tom ale úřady a policie nesjednaly žádný pořádek.