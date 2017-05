Převratný objev: Vědci tvrdí, že první předchůdci lidí pocházeli z jižní Evropy a byli staří 7 milionů let | Reflex.cz

Plos One

Nejnovější výzkumy tvrdí, že první předchůdci člověka nepocházeli z Afriky, jak se vědci domnívali doteď, ale z oblastí východního Středomoří. Z míst, kde se dnes rozkládá Řecko a Bulharsko. Zde nalezené fosílie jsou podle expertů ze Senckenbergova centra pro lidskou evoluci v německém Tübingenu staré 7,2 milionu let.

Pozoruhodný objev byl popsán v pondělí v časopisu Plos One. Podstatnou informací je, že zatím se předpokládalo, že ostatky nejstarších předchůdců člověka byly nalezeny v subsaharské Africe. Tým z Německa to ale vyvrací. Po studiu dvou fosílií, které patří k hominidům Graecopithecus freybergi, které pocházejí z řeckého Pyrgos Vassilissis a bulharské Azmaky, dospěli k tomu, že tyto ostatky jsou staré 7,175 a 7,24 milionu let. První fosílií je čelist a druhou zub.

Hominidé zahrnují lidi a naše předky, včetně lidoopů i jejich předchůdců.

Současné teorie hovořily o tom, že předkové šimpanzů a naši předkové se v Africe částečně oddělili před pěti až sedmi miliony lety. Jenže tým z Tübingenu, vedený Madelaine Böhmeovou, se to pokusí svými objevy vyvrátit, když tvrdí, že nejstarší předchůdci lidí pocházejí z jižní Evropy.

V sedimentu, kde byly nalezeny fosilie z východního Středomoří, bylo nalezeno jemné červené bahno, které je charakteristické pro pouště.

Naprosto přesné místo, kde se objevili první předchůdci člověka, se ale ani podle nových nálezů určit nedá, protože podle vědců se jedná o širší oblast. Jen říkají, že to nebylo v Africe, ale ve východním Středomoří.

