Jdete na jedno? Z velkých světových měst je pivo pořád nejlevnější v Praze, nejdražší v norském Oslu | Reflex.cz

Deutsche Bank dospěla v případě Prahy k ceně 1,30 amerického dolarů za jedno velké pivo. To je v přepočtu zhruba 31,80 korun. Když se podíváme na různé ceny v pražských restauracích, tak by to mohlo i odpovídat, spíše je ale cena ještě o něco vyšší.

Jako druhé nejlepší ze zkoumaných měst vychází jihoafrický Johannesburg s cenou 1,70 dolaru za pivo (41,50 Kč) a pak portugalský Lisabon s dvěma dolary (48,90).

Ve Varšavě dáte podle Deutsche Bank za velké pivo 2,30 dolarů (56,20 Kč) a v Berlíně 3,60 (což už je pro nás poměrně vysoká částka 88 korun).

Ale to jsme pořád jenom na začátku, lépe řečeno na konci tabulky.

V belgickém Bruselu či ve Vídni se dostáváme v přepočtu na cenu jednoho piva za 98 korun, v Amsterdamu na 117 korun a v italském Miláně již 142 korun.

Jsou ovšem ještě dražší města v tomto směru. V Londýně uvádí banka cenu 6,40 dolaru (156 Kč), v New Yorku pak 7,40 (181 korun). Velmi draho se ale piva ze zkoumaných měst napijete například v Singapuru, kde jedno pořídíte podle citované analýzy za v přepočtu 220 korun.

Pokud máte pivo rádi a nemůžete bez něj být, tak raději zapomeňte na norské Oslo, tam vás může stát jedno kolem 242 korun. A to už člověku přijde líto peněz, protože české pivo je pro našince stále to nejlepší na světě a pořídí ho poměrně levně.

