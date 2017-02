Le Penová má „Boží plán“ pro Francii: Vystoupit z EU, zrušit euro, izolovat islamisty, omezit migraci

Jedny z vůbec nejočekávanějších voleb letošního roku se uskuteční v dubnu a květnu ve Francii. Země galského kohouta si zvolí nového prezidenta. Či novou prezidentku. Marine Le Penová (48), šéfka populární Národní fronty, by totiž podle průzkumů měla vyhrát první kolo voleb. Le Penová už představila 144 bodů svého programu. Proč právě tolik? „Protože Bůh stvořil svět za 144 hodin,“ odpovídá. Co tedy najdeme v tomto „Božím plánu“?

Podle Marine Le Penové musí být „Francie (vždy) na prvním místě“, což je stejné heslo, se kterým v Americe uspěl Donald Trump. Její program je namířen zejména proti přebujelé EU, islámu a negativním dopadům ekonomické globalizace.

K islámu Le Penová říká, že „závoje, které nosí některé muslimské ženy, mešity a modlitby v ulicích Francie jsou nepřijatelným kulturním nebezpečím“. Varuje před „jhem islámského fundamentalismu“, kde ženám bude zakázáno chodit do kaváren nebo nosit sukně. Proto podle svého programu navrhuje ještě více zintenzivnit „laïcité“, což je francouzský koncept přísného sekularismu a rozšířit zákaz (ten je z roku 2004 a platí pro školy či veřejné budovy) o nošení muslimského závoje a dalších náboženských symbolů na úplně všechna veřejná místa.

Z EU pryč, omezení migrace

Evropská unie podle Le Penové naprosto selhává a „nedodržela žádný ze svých slibů“. Chce proto od základu znovu projednat členství Francie v EU, a pokud by tento pokus selhal (což se dá předpokládat), vyhlásí referendum o setrvání země v organizaci.

Iniciovala by pak po britském vzoru „Frexit“, tedy lidové hlasování o vystoupení z Evropské unie a opětovný přechod ze společné měny euro na původní frank. Zrušen by byl samozřejmě i Schengen, volná průchodnost hranic.

Podle některých bodů programu by se následná omezení týkala všech výhod, které požívají v zemi cizinci, tedy podle všeho i obyvatelé EU, včetně Čechů. Jednalo by se o pobírání dávek, služby ve zdravotnictví či vzdělávání. Prosadila by nové zákony o migraci, aby výhod přednostně využívali především Francouzi. Například děti ilegálních imigrantů by ztratily právo na bezplatné školy. Počet nových imigrantů by byl omezen pouze na 10 tisíc ročně.

Cizí státní příslušník, který se dopustí zločinu, má být podle Le Penové automaticky deportován ze země, nemá „zabírat“ místo ve věznicích, které jsou placeny daňovými poplatníky.

V programu se ale neobjevuje znovuzavedení trestu smrti, jak o němj Le Penová někdy mluvila. Chce ale prodloužit některé tresty až na 30 let vězení.

Šéfka Národní fronty se přimlouvá i za vystoupení z NATO. To ale není ve Francii věc úplně neobvyklá, země již za prezidenta Charlese de Gaulla opustila vojenskou část aliance a její návrat byl pak hodně dlouhý a komplikovaný.

Na druhou stranu by chtěla výrazně investovat do armády a policie a posílit tyto ozbrojené složky až o 15 tisíc lidí. Hodlá kvůli zvýšení bezpečnosti znovu zavést i brannou povinnost.

Globalizace je otroctví

Le Penová, jako stále více politiků světa, velmi tvrdě kritizuje ekonomickou globalizaci, která podle ní přináší nestejné výhody v různých zemích a přispěla k velmi nerovnoměrnému rozdělování bohatství.

Je to podle ní „výroba zboží otroky a toto zboží se pak prodává nezaměstnaným“. Řešením má být podle programu „lokální revoluce vedená inteligentním protekcionismem a ekonomickým vlastenectvím“. To je ta „Francie na prvním místě“.

Uvažuje i o uvalení vyšších daní na dovoz. Což je opět variace na Trumpovy myšlenky ohledně další spolupráce USA s Čínou nebo Mexikem.

Rozdávalo by se dál

Francie je tradičně velmi sociální stát, kde hrají dávky významnou roli v životě mnoha lidí. Pokračovala by v tom i Marine Le Penová a v tom se dost zásadně liší od pravicových kandidátů.

Snížila by věk odchodu do důchodu a naopak zvýšila některé sociální dávky při současném snížení daně z příjmu. Dala by další peníze na sociální bydlení a chtěla by jinak řešit otázky nezaměstnanosti - Francouzi by měli při nabírání do práce vždy přednost před cizinci. To je obdobné, co chtějí například české odbory.

Má šanci?

Podle průzkumů (ten zatím úplně poslední zveřejnila agentura Ifop-Fiducial v pátek odpoledne) by Marine Le Penová se svým radikálním programem v prvním kole francouzských prezidentských voleb měla zvítězit se zhruba 25 až 30 procenty hlasů. Na druhém místě by mohl skončit centristický kandidát Emmanuel Macron, protože předtím favorizovany expremiér Fillon se u velké části veřejnosti „odboural“ tím, že se potvrdilo, že za státní peníze kdysi zaměstnal i manželku a své děti.

Jenže propočty ukazují, že Macron by Le Penovou v druhém rozhodujícím kole porazil jednoznačně v poměru zhruba 60 ku 40 procentům.

Nepřesných předpovědí a odhadů jsme už ale viděli v uplynulých letech hodně. Naposledy v Americe, kde k překvapení a šoku většiny agentur a médii vyhrál Donald Trump.

Zda něco podobného dokáže zopakovat v Evropě Le Penová, uvidíme ve Francii při prezidentských volbách 23. dubna a 7. května. Tedy už velmi brzy.