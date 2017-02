Slavná americká moderátorka Oprah Winfreyová prodala obraz Gustava Klimta za 3,8 miliardy korun

O prodeji obrazu „Portrét Adele Bloch-Bauer II“, který Klimt namaloval v roce 1912, informovala ve středu agentura Bloomberg. Šlo o jednu z vůbec největších soukromých uměleckých transakcí minulého roku. Klimtovo dílo se tak současně zařadilo mezi dvacet nejdražších obrazů vůbec.

Oprah Winfreyová přitom koupila obraz přes aukční síň Christie´s v New Yorku v roce 2006 za 87,9 milionu dolarů. Takže její investice se po deseti letech skvěle zhodnotila.

Když ona sama kupovala Klimta, nebylo tehdy její jméno oznámeno. Je tomu tak i dnes, „Portrét Adele Bloch-Bauer II“ měl koupit v létě loňského roku neznámý sběratel z Číny.

Adele Bloch-Bauerová, která je na obraze, byla manželkou bohatého židovského obchodníka Ferdinanda Bloch-Bauera, který byl dlouholetým Klimtovým obdivovatelem a sponzorem. Ještě slavnější je jeho obraz „Zlatá Adéla – Portrét Adele Bloch-Bauer“ z roku 1907.

Dílo, které prodala Winfreyová, mělo přitom velmi dramatický osud. Za druhé světové války ho ukradli z rodinné sbírky podnikatele nacisté. Po válce ho rakouské muzeum ale dlouho odmítalo vrátit právoplatným majitelům a vedla se o něj letitá právní bitva v USA i Rakousku. Až v lednu 2006 rakouská vláda vrátila pět vzácných Klimtových děl Marii Altmannové, neteři Bloch-Bauera. Ta ale například právě zmiňovaný obraz brzy prodala.

Od podzimu 2014 byl „Portrét Adele Bloch-Bauer II“ na dlouhodobé zápůjčce v muzeu moderního umění v New Yorku. Teď je na výstavě v Neue Galerie (ta se věnuje německému a rakouskému modernímu výtvarnému umění) v New Yorku a v září letošního roku poputuje do Číny.

Dlouhá právní bitva o obrazy Gustava Klimta byla také inspirací pro americko-britský film „Dáma ve zlatém“ (Woman in Gold, 2015), ve kterém hrála hlavní roli Helen Mirrenová a v českých kinech byl promítán v létě 2015.