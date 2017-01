Hollywood opět válčí s Trumpem. Předávání hereckých cen se zvrhlo v masívní protestní akci celebrit

Zatímco na předávání Zlatých glóbů se do Trumpa opřela jenom Meryl Streepová, během večera SAG protestovalo hned několik celebrit. Nejhlasitěji se ozval celý herecký ansámbl seriálu Stranger Things v čele s Winonou Ryderovou a Davidem Harbourem. Ten uvedl, že on i všichni jeho kolegové protestují proti týrání, které Trump svým podpisem způsobil, a stojí na straně uprchlíků.

Herec Simon Helberg, známý ze seriálu Teorie velkého třesku, protestoval už na červeném koberci. Spolu s manželkou vystoupil proti zákazu vstupu muslimským uprchlíkům. Velký potlesk vyvolala už svou přítomností Meryl Streepová, jež protestovala už během Zlatých glóbů, a její herecký kolega John Lithgow jí přímo z pódia vzkázal, že ve své řeči vystihla to, co si on sám o Trumpovi myslí.

Dalším silným řečníkem byl herec Ashton Kutcher, který prohlásil, že všichni momentálně zadržovaní lidé na letištích do „jeho Ameriky“ rozhodně patří. Dále uvedl, že sice respektuje Donalda Trumpa jako prezidenta, ale s jeho kroky se rozhodně nehodlá smířit. Herečka Julia Louis-Dreyfusová připomněla příběh jejího otce, který byl uprchlíkem během druhé světové války, když prchal z nacisty okupované Francie. Na to konto prohlásila, že Trumpův zákaz je neamerický a ona hodlá za práva uprchlíků bojovat.

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU

S dalšími útoky na prezidenta Trumpa přímo ten večer vystoupili herci Mahershala Ali, William H. Macy, Sarah Paulsonová a Kerry Washington. Bouře se strhla i na Twitteru. Herec Kal Penn, známý ze seriálů Dr. House či Jak jsem potkal vaši matku, čelil několika agresívním tweetům a v reakci na události založil fond na podporu syrských uprchlíků.

To our Muslim neighbors in the world: I & tens of millions of others are so very sorry. The majority of Americans did not vote 4 this man.