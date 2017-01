Legendární švýcarské bankovní tajemství končí. Státy (i Česko) si budou vyměňovat informace

Režim švýcarského bankovního tajemství se dostal pod obrovský tlak zejména od roku 2008, kdy americká FBI začala vyšetřovat miliardové daňové úniky a účty vedly kromě jiného do švýcarské banky UBS. V případě zločinu nemohlo tajemství jako prvek ochrany klienta vydržet. Pak se přidaly i státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Česko je také členem) a nakonec vznikla dohoda o automatické výměně bankovních informací.

Ta vstoupila v platnost letos 1. ledna.

To ještě neznamená, že třeba zítra lze nahlédnout do účtu našich občanů ve Švýcarsku. Proces byl ale zahájen a například od ledna 2017 získají některé naše instituce skutečně automaticky vyměněné bankovní informace z asi 60 států. Další pošlou první data od 1. ledna 2018, to se týká i Švýcarska. Tím by mělo jeho legendární bankovní tajemství definitivně padnout.

Pro zjednodušení, jak to celé bude vypadat: Teď se začínají v mnoha zemích shromažďovat informace a automatická výměna bude probíhat jednou ročně. Takže v lednu 2017 dostane například Německo od Česka informace o účtech svých občanů u nás a opačně.

Cílem je řešení daňových úniků a také možnost tímto způsobem legálně zjistit informace o možných podezřelých pohybech peněz. A rok není tak dlouhá doba, naše policie a soudy vyšetřují podobné kauzy mimořádně dlouho.

Ošetřena by nadále měla být anonymita majitelů účtů před veřejností, protože automaticky vyměněné údaje by se měly používat pouze ve snaze o správný výběr dani.

Tomu ale v Česku těžko věřit. Vidíme to například na opakovaných a masových únicích policejních odposlechů ze živých kauz, což je věc, která zásadně porušuje nejenom práva obviněných, ale i některých občanů, kteří nečelí žádnému trestnímu oznámení.