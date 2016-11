HIV se šíří mezi dětmi i mezi důchodci nad 80 let. Pojišťovnu stojí přes čtvrt miliardy

Všeobecná zdravotní pojišťovna hlásí nárůst klientů s diagnozou HIV. V loňském roce jich bylo 1 428, což je o 12 % víc než v roce 2013. Alarmující ale je, že přibývají i pacienti mladší 18 let. Loni jich bylo 66 a více než polovina z nich byla dokonce mladších 9 let. Ještě rychleji než počet nemocných rostou celkové náklady na péči o ně, které přesáhly čtvrt miliardy korun.

I když se přenosům viru z matky na dítě během porodu daří bránit ve vysokém procentu případů, stále lékaři neumí nákaze zamezit na 100 %. Přenos je ale možný už i během těhotenství a infikované je i mateřské mléko.

Virus HIV je mnohem více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Nejvíce zasažena je věková skupina od 30 do 49 let (885 nemocných). Kromě mladších ročníků ale nezůstávají ušetřeni ani starší pacienti – 28 klientů s HIV je starších 70 let, z čehož 6 už dokonce překročilo 80 let věku.

TABULKA: Vývoj počtu klientů VZP nakažených HIV a náklady na péči o ně • Foto VZP

Kde získat potřebné informace a jak se nechat testovat?

Nejvíce nakažených je tradičně v Praze (595), středních Čechách (141) a na jižní Moravě (129). Nejméně potom na Vysočině (28) a Zlínském kraji (23). Celkové náklady VZP na zdravotní služby pro nemocné s HIV stouply za tři roky o 21 %.

Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.