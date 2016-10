Tenisová legenda a devítinásobná vítězka Wimbledonu Martina Navrátilová slaví 60. narozeniny

Její život by vydal na několik životů „obyčejných“ smrtelnic. Ve dvouhře vyhrála 1442 utkání a ve čtyřhře odešla jako vítězka se svou parťačkou v dalších 747 zápasech. Světovému žebříčku v ženské dvouhře vévodila 332 týdnů. Na kontě má devět výher z věhlasného Wimbledonu a celkem vyhrála 167 ženských turnajů ve dvouhře a 177 ve čtyřhře. Utekla ze zadrátovaného Československa do USA, přiznala se k lesbické orientaci a přemohla rakovinu prsu. Dodnes válí na turnajích veteránů a je živoucí inspirací pro tisíce mladých sportovců a sportovkyň. Legendární tenistka Martina Navrátilová se dnes dožívá kulatých 60. narozenin.

Martina Navrátilová se narodila 18. října 1956 v Řevnicích nedaleko Prahy jako Martina Šubertová. Když jí byly tři roky, rodiče se rozvedli (její biologický otec Miroslav Šubert později spáchal sebevraždu). Martinina matka Jana si později vzala Miroslava Navrátila, který se také stal prvním tenisovým trenérem malé Martiny a po něm i malá tenisová naděje dostala v šesti letech své nové příjmení.

V roce 1972 Navrátilová vyhrála Mistrovství Československa a o rok později se stala profesionálkou. Svůj první profesionální titul ve dvouhře získala v roce 1974 na turnaji v americkém Orlandu. O rok později během US Open v New Yorku požádala o americké občanství, které měsíc na to dostala. Její nejbližší pak poznali, jaké to je mít v rodině emigrantku.

Přesto v Československu na ni lidé nezapomněli. Jeden z nejemotivnějších zážitků astal v roce 1986, když Navrátilová přicestovala s americkým družstvem do Prahy k utkání Fed Cupu. Když Američanky nastupovaly do štvanické arény ke slavnostnímu ceremoniálu, tisíce lidí na doslova napěchovaných tribunách povstaly a svojí Martině připravily neskutečné ovace. Dali najevo, že na ni nezapomněli, že ji pořád berou za svou. Tehdejší komunistický premiér Lubomír Štrougal prý uprchl z vládní lože a následovala ho většina potentátů.

Svoji statečnost projevila Navrátilová i na jiném poli. Jako jedna z prvních celosvětových sportovních celebrit se otevřeně přiznala ke své lesbické orientaci. Chtěla se tak stát vzorem pro ty, kteří stále váhají odhalit pravdu svým blízkým. V roce 2010 jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, kterou se jí však podařilo se zarputilostí sobě vlastní překonat.

Od roku 2006 Martina Navrátilová žije s partnerkou Julií Lemigovovou, o 15 let mladší poslední Miss Sovětského svazu z roku 1991. Společně vychovávají dvě dcery pocházející z dřívějšího manželství Lemigovové. Svoji přítelkyni Navrátilová požádala o ruku během US Open v září 2014, sňatek obě dámy uzavřely téhož roku v prosinci.

Tenisová legenda Navrátilová se dodnes se angažuje se v mnoha charitativních projektech. Komentuje tenisové turnaje a spolupracuje s předními hráčkami světového tenisu. Na kurt však nezapomněla, na veteránských turnajích válí jako za mlada...