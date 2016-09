Začala nová sezóna skvělých Narcos. Kde jsou ale skutečné miliardy, které měl kokainový král Escobar?

V roce 1989 byl Pablo Escobar označen americkým časopisem Forbes za sedmého nejbohatšího člověka světa. Odhady jeho majetku se vždy strašně lišily, ale se hovořilo o desítkách miliard dolarů.

Kde je ale většina těchto peněz? To se pořád neví. Utratit je nemohl ani takový fanfarón, jakým legendární drogový boss byl.

Když byl Escobar 2. prosince 1993 zastřelen v kolumbijském Medellínu (jiné verze hovoří o tom, že spáchal sebevraždu), pokračovalo se dál v pátrání po jeho penězích. Žádné miliardy se nikde nenašly, dokonce se nenašly ani stopy po tak obrovském množství peněz.

Mnoho peněz Escobar za svůj život utratil za luxusní auta, úplatky, ochranku, prostitutky, zbraně, domy a vlastnil jednu dobu dokonce i dvě ponorky. Ale to, co se našlo po jeho smrti, zdaleka neodpovídá jeho ziskům.

V jedné skrýši v kolumbijské džungli policie objevila peníze v přepočtu za 8 milionů dolarů.

Jeho bratr Roberto Escobar, který byl „účetní“ Medellínského kartelu, v roce 2009 ve své knize "The Accountant´s Story: Inside the Violent World of the Medellín Cartel" napsal, že hodně peněz bylo ukryto v USA, Kolumbii a Mexiku.

A skutečně. Až v minulém roce jeden farmář na poli nedaleko Medellínu objevil zakopaných 600 milionů dolarů. Alespoň to tvrdila kolumbijská média. Peníze prý byly uloženy ve stovkách barelů.

Další peníze se našly v některých Escobarových nemovitostech, které byly po jeho smrti zabaveny.

Bratr Roberto pak tvrdí, že většina peněz je v podstatě ztracena, protože byly umístěny na tajné bankovní účty a do daňových rájů. Údajně i v Evropě. Jenže jedinou osobou, která znala čísla účtů, byl neomezený drogový král Pablo Escobar.

Seriál Narcos odhaluje ze života narkobarona mnohé, ale kde skončily miliardy dolarů, které prodejem kokainu léta vydělával, se už asi nikdy nedozvíme.