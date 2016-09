Kancléřka Merkelová přiznala chyby Německa a EU během uprchlické krize

Kancléřka se v Německu i jinde stala terčem ostré kritiky kvůli tomu, že otevřela hranice tisícům uprchlíků. Německo přijalo většinu z více než milionu migrantů, kteří za poslední rok do EU z Blízkého východu a dalších asijských a afrických zemí přišli.

V interview Merkelová prohlásila, že Německo v minulosti nechalo Španělsko a jiné hraniční státy Evropské unie, aby si s přicházejícími uprchlíky poradily samy. "V Německu jsme tento problém příliš dlouho ignorovali a potlačovali jsme nutnost najít panevropské řešení," konstatovala kancléřka. "Tehdy jsme rovněž odmítali proporční rozdělení migrantů," dodala.

Merkelová připomněla, že Německo nepodporovalo iniciativy, jako je evropská pohraniční agentura Frontex, které by zasahovaly do suverenity členských států EU. "Tvrdili jsme, že si s problémem poradíme na našich letištích. To ale nefunguje," prohlásila německá politička.

Rozhovor s nezvykle sebekritickou analýzou vychází přesně po roce od chvíle, kdy Merkelová na otázku kolem rostoucího přílivu běženců do Evropy odpověděla nyní již pověstným sloganem "Wir schaffen das" (to zvládneme).

Podle Merkelové budou Německo a celá Evropská unie potřebovat při řešení uprchlické krize trpělivost a odolnost. EU bude muset zlepšit spolupráci s africkými zeměmi, Tureckem a dalšími problematickými regiony a bude muset zásadně zvýšit rozvojovou pomoc pro tyto státy, uvedla Merkelová.

Kancléřka rovněž vyzvala německé politiky, aby se vyjadřovali k uprchlické krizi s umírněností, a varovala před označováním všech migrantů za teroristy. Vzhledem k teroristickým útokům z poslední doby je podle Merkelové "zcela pochopitelné, že vznikají obavy". "Ukazuje se, že mezi běženci jsou rovněž tací, kteří nepřicházejí s čistými úmysly. Z tohoto důvodu je migrace ještě větší výzva. Je ale nesprávné tvrdit, že terorismus se objevil až s uprchlíky. Byl tady v různých formách s různými potenciálními útočníky již dřív," zdůraznila Merkelová.