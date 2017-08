Solární střechy od Tesly realitou: První exempláře firma instaluje na domy zaměstnanců

Elon Musk již před časem představil nový druh střešních tašek, jež produkují elektřinu a dle plánů společnosti by měly v budoucnu zcela nahradit současné střešní krytiny. V tiskové zprávě navíc Tesla uvedla, že její tašky vydrží daleko více než ty dnešní, a proto na ně nabídla zcela neotřelou záruční lhůtu. Zatímco výrobu elektřiny garantuje „jen“ na 30 let, samotná taška je v záruce navždy. Pokud někdo vnímal Muskova tvrzení jen jako další marketingový tah, tak by měl zpozornět, protože první solární střechy Tesla již zprovoznila.

Uvedla to v e-mailu s fotografiemi, který rozposlala akcionářům. Musk později potvrdil, že solární střecha byla instalována u něj doma a u JB Straubela, CTO Tesly. Zdůrazňoval přitom, že jde o fotografie, jež jen tak mimochodem pořídil jeden z techniků, který střechu instaloval.

„Žádné speciální nasvícení, žádný profesionální fotograf. Snímky jsme neupravovali ve photoshopu. Takhle to prostě vypadá,“ uvedl v rozhovoru pro Verge.

Solární střecha na první pohled skutečně vypadá jako ty obyčejné. V kombinaci s baterií Powerwall od Tesly by pak měla být schopná zásobovat elektřinou celý dům. Americká společnost zveřejnila i kalkulačku, na níž si můžete spočítat, kolik by přibližně stála solární střecha pro váš dům. Podle té by se cena pro stavbu na fotografiích vyšplhala přibližně na 30 tisíc dolarů bez baterie Powerwall. To je v přepočtu zhruba 665 tisíc korun. V průběhu následujících 30 let by ale měla vyprodukovat elektřinu za skoro milión korun.