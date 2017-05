Brigitte Macronová: Od učitely a milenky francouzského prezidenta k první dámě | Reflex.cz

Celý svět pozorně sleduje pozoruhodnou politickou kariéru a nezvyklý životní příběh Emmanuela Macrona, nového prezidenta Francie. Jeho život je okořeněn i tím, že manželka Brigitte bývala jeho učitelkou na střední škole. Je to proto vztah budící vášně. Velký věkový rozdíl manželů – jemu je 39, jí 64 let – vyvolává hodně otázek. Co stojí za tímto zvláštním partnerstvím?

Donald Trump a Emmanuel Macron mají jednu věc společnou: Velký věkový rozdíl od svých manželek. Jenže zatímco první dáma USA Melania je téměř o 24 let mladší než americký prezident, tak Brigitte Macronová je o více než 24 let starší než její muž. V případě druhého manželství se hovoří o obrovské lásce až za hrob, ale někdy i o možné úchylce francouzského politika.

Učitelka a její žák

Protože Macron byl v posledních měsících při svém tažení do Elysejského paláce (sídlo francouzských prezidentů) úspěšný, byl také jeho vztah s o hodně starší ženou v centru vytrvalé pozornosti. Stal se i terčem mnoha narážek, vtipů a poznámek, z nichž některé byly až obscénní a nenávistné.

V každém případě nenechává manželství nového francouzského prezidenta nikoho chladným – ani ty, již mu fandí, ani ty, kteří za tím vidí něco podivného a málo pochopitelného.

„Jedná se rozhodně o výjimečný typ vztahu, o běžnou záležitost či trend se v žádném případě nejedná. Důvody, proč se muži takovéto vztahy rozhodnou začít, jsou různé. Nejčastěji však muž hledá mateřský, chápavý typ ženy. Takový, který mu dobře rozumí a dokáže se o něj postarat. Ve chvíli, kdy tyto žádané vlastnosti nenachází u svých vrstevnic, tak se obrací ke zralejším ženám, jež mu náhle imponují,“ řekl pro server Info.cz český sexuolog Petr Weiss.

Někteří lidé se dokonce domnívají, že Brigitte Macronová kdysi kvůli vztahu s Emmanuelem porušila zákon. Blíže se poznali, když jemu bylo pouhých 15 let a ona byla jeho učitelkou na střední škole. A skutečně – francouzský zákon ze dne 23. prosince 1980 uvádí, že učiteli, který má sex se studentem mladším osmnácti let, hrozí až tři roky vězení. Rodiče Emmanuela Macrona v jednom rozhovoru vysvětlovali, že se o vztahu brzy dozvěděli, donutili syna přestoupit na jinou školu, ale žalobu na jeho učitelku nakonec nepodali, protože jejich syn jim vysvětlil, že ji miluje.

Přesto, co se může skrývat za vztahem pohledného, úspěšného a vždy dobře oblečeného politika a o tolik starší ženy, již britské vydání časopisu Vogue označilo „za vždy silně opálenou blondýnu s peroxidovými vlasy, která si libuje v drahých kabelkách a lodičkách s vysokým podpatkem“?

Žena je vždy nablízku

Pokud bychom vztah manželů Macronových (vzali se 20. října 2007) hodnotili podle letošní, dramatické a vyhrocené prezidentské kampaně ve Francii, tak blízko k pravdě bude mít sexuolog Weiss. Brigitte byla prakticky celou dobu kampaně vedle Emmanuela, radila mu a pár prošel celou zkouškou „ruku v ruce“.

Radila mu s projevy, dávala připomínky, jak má mluvit, kde hlas zesílit, kde udělat přestávku, kde stát, co si obléci. Nebylo to ale nic nového. Když se Macron jako student zamiloval do své současné ženy na střední jezuitské škole La Providence v severofrancouzském Amiensu, Brigitte vyučovala francouzštinu a latinu a také vedla divadelní kroužek, do něhož chodil. Podle jejich vlastních slov pro časopis Paris Match byl právě kroužek místem, kde se poprvé políbili. Podle výpovědí někdejších spolužáků francouzského politika byla zase tato učitelka vždy nadšena Emmanuelovými písemnými projevy, předčítala celé třídě jeho básničky i jiné práce. Oba také od té doby několikrát potvrdili, že dohromady je ve škole dalo psaní, silný vztah k literatuře a umění, společná práce na textech, jež prý rozpoutala „neuvěřitelnou blízkost“.

Jenže tajný vztah byl tak silný, že se provalil a Emmanuel musel na nátlak rodičů, zejména matky, dokončit studia na střední škole v Paříži. Tehdy údajně slíbil své učitelce: „Nikdy se mě nezbavíš, vrátím se a vezmu si tě.“ Jak pravil, tak se později stalo.

Kdo je Briggitte Macronová?

Manželka francouzského prezidenta, která kvůli svému věku vyvolává tolik zájmu a vášní, se narodila v severofrancouzském městě Amiens jako Brigitte Marie-Claude Trogneuxová. Byla nejmladší ze šesti sourozenců. Rodina byla poměrně zámožná, vlastnila známou čokoládovnu a výrobnu potravin, jež dobře prosperovaly.

Budoucí paní učitelka se vdala již jako jedenadvacetiletá a 22. června 1974 (pro připomenutí, Emmanuel Macron se narodil až poté – 22. prosince 1977) si vzala nastávajícího bankéře Andrého Louise Auzièra. Má s ním tři děti a dnes je už sedminásobnou babičkou.

Celou dobu prezidentské kampaně se hovořilo o tom, co bude, když se Brigitte stane první dámou Francie. „Nemáme klasickou rodinu, to je nepopiratelná realita,“ odpovídali manželé. Navíc spolu nemají děti. Ale Macron má (podle rodinných přátel právě i kvůli svému nižšímu věku) velmi dobrý vztah s dospělými dětmi své ženy, Sébastienem, Laurencem a Tiphaine. První dvě jsou dokonce o něco starší než on. Výborný vztah, a také kvůli věkové blízkosti, nakonec navázala „Madame Macron“ rovněž se svou tchyní, která synovi v jeho mládí tento svazek původně zakazovala.

Samotný Macron také několikrát čelil spekulacím, že vztahem se starší ženou pouze umně maskuje svoji homosexualitu. Jenže o žádném jeho homosexuálním vztahu s jakýmkoli mužem se nic neví a nikdy se nic neobjevilo.

Brigitte se s bankéřem Auzièrem rozvedla až v roce 2006, ale předtím byla dlouho Macronovou milenkou.

Pokud jde o to, jak se prosadit v politice a získat i křeslo prezidenta, na to podle všeho u manželů Macronových existoval dlouhodobý plán. Všechno tomu nasvědčuje.

Emmanuel se stal v srpnu 2014 ministrem průmyslu a ekonomiky. V červnu dalšího roku Brigitte oznamuje, že se přestává věnovat kariéře učitelky a plně se soustředí na podporu politické dráhy svého muže. Stalo se tak poté, co se poprvé objevila na fotkách na schodech Elysejského paláce – byla tam po boku svého manžela při návštěvě španělského krále Filipa VI.

V dubnu 2016 se v prestižním magazínu Paris Match objevuje exkluzívní rozhovor a soukromé fotografie nezvyklého páru. Tentýž měsíc Macron, bývalý člen Socialistické strany, zakládá účelově vlastní partaj s názvem En marche! Chvíli není úplně jasné, proč tak učinil. Ale loni v listopadu oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Brigitte o všem musela vědět a podle některých jejich známých to možná byl celé její nápad.

Jistě, vypadá a zní to všechno poněkud bizarně, ale ve Francii to není v případě vrcholných politiků a vládců a jejich žen nic nového. Podobných zvláštních, významných a vlivných dam jsme tam viděli v historii už mnoho. Ne vždy to ale byly pozitivní či šťastné ­příběhy.

Za vším hledej ženu

Nestřídmý a rozmařilý životní styl královny Marie Antoinetty přispěl na konci 18. století k pádu francouzské monarchie. Císařovnu Joséphine de Beauharnais, která tolik okouzlila Evropu, císař Napoleon po dlouholetých sporech opustil a rozvedl se s ní, protože mu nedala potomka. V roce 1914 Henriette Caillauxová, manželka tehdejšího premiéra země, dokonce zastřelila redaktora deníku Le Figaro Gastona Calmetta. Což je u manželky tak vysoce postaveného politika čin, jenž nemá ve světě obdoby.

Od osmdesátých let minulého století až dodnes jsme pak v případě vztahů francouzských prezidentů viděli podivuhodné eskapády, v nichž se objevovaly milostné nevěry na obou stranách, a na veřejnosti se pralo špinavé prádlo. Týkalo se to Françoise Mitterranda, Nicolase Sarkozyho i právě končícího Françoise Hollanda.

Emmanuel Macron celou prezidentskou kampaň tvrdil, že on by nic takového nikdy nedopustil. Škarohlídi u toho neopomněli nenávistně připomenout, že něco podobného se už nebude týkat především jeho starší manželky. Macron ale mluvil spíš o něčem jiném a za vzor dával bývalého prezidenta Valéryho Giscarda d’Estaing (úřad zastával v letech 1974 až 1981). Ten byl ženatý pouze jednou, což je na francouzského politika spíše podprůměr. Giscard d’Estaing udělal ze své ženy Anne-Aymone ve druhé polovině 70. let klíčovou osobnost v životě prezidentského páru, a tím i celé Francie.

Macron řekl, že by šel ještě dál, když se stane prezidentem. Chce své manželce, což při prezidentském systému země galského kohouta udělat může , nějaký oficiální status. Stalo by se tak poprvé v novodobé historii. A k tomu pro uchlácholení veřejnosti a médií chytře dodal: „Samozřejmě by to bylo bez platu.“ Brigitte podle jeho slov tento plán podporovala.

„Je čas, aby se věci vyvíjely. Musíme přesně určit místo, kam patříme. Jsme spolu už 20 let, ale pořád máme nějaká překvapení,“ vysvětloval Macron, jak by mohla jeho žena pojímat případnou roli první dámy.

„Její přítomnost je pro něj absolutně nezbytná. Emmanuel by se nikdy nepustil do prezidentského dobrodružství bez ní. Je to velmi atypické manželství, ale to vztah jen posiluje,“ říká Marc Ferracci, poradce Macronovy kampaně a svědek manželů na jejich svatbě v roce 2007.

Sen manželů Macronových se v neděli večer naplnil. Jaký vliv bude mít na jejich manželství to, že Emmanuel se stal prezidentem jednoho z nejvlivnějších států světa, uvidíme brzy. Že bude mít Francie ale jednu z vůbec nejsledovanějších prvních dám světa, je díky jejich velkému věkovému rozdílu zaručeno.