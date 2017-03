Relaxman: vstupte do vlastního nitra

Průzkum “vnitřního vesmíru” ještě nikdy nebyl tak příjemný a jednoduchý. O přístrojích audiovizuální stimulace AVS, lidově “psychowalkmany”) jste už jistě slyšeli. K hlubokému odpočinku, úlevě od každodenního stresu, zlepšení nálady a dalším zvýšení mentálních schopností je používají lidé, kteří se v životě chtějí posunout dál. Tedy vzletně řečeno “poznat vlastní nitro”, protože to je kromě vesmíru nad našimi hlavami jedna z posledních neprozkoumaných oblastí. I proto se pro AVS technologii někdy používá anglický termín “inner–tainment”, což by se dalo přeložit jako “vnitřní zábava”.

AVS technologie je založena na naladění mozku na určitou hladinu. Že to zní složitě? Princip je úplně jednoduchý a lidé ho k vyvolávání změněných stavů vědomí využívají už tisíce let. Proč nás tak skvěle uklidní pomalý tanec plamenů ohně? Proč tak báječně usneme pod plechovou střechou, na kterou bubnuje déšť? Protože frekvence naší mozkové aktivity sleduje frekvenci světla nebo zvuků zvenčí, a po nějaké době ji začne kopírovat. Pokud je tahle vnější frekvence rychlá, jako třeba hudba na technopárty, buď nás vybudí k tranzu nebo rozčílí. Pokud je ale pomalá, jako třeba déšť, ukolébá nás to k sladkému uklidnění. Právě proto taky při monotónní jízdě vlakem často usneme jako špalek. Zvuk drncajících kolejí náš mozek doslova vtáhne do spánku.

AVS přístrojů existuje široká škála, které kraluje technologicky a programově “nadupaný” model Laxman. Teď k němu přibyl model Relaxman, který špičkové technické parametry a množství programů kombinuje s dostupnější cenou. Mezi spokojené uživatele Relaxmanu patří i herec Ota Jirák. “Je to úplně jednoduché,” vypráví. “Spustíte přístroj a vyberete si svůj oblíbený program. Brýle začnou blikat uklidňujícími různobarevnými světélky a ze sluchátek se linou libé zvuky. Natáhnete se a úlevně se ‘propadnete’ sami do sebe. Prostě relax, blažená pohodička a vnitřní očista…”

Viz video zde:

Chcete to zkusit taky? Relaxman se může stát vaším osobním nástrojem nejen ke skutečně dokonalému a efektivnímu odpočinku, ale i k sebepoznání. Račte vstoupit do své vlastní hlavy!