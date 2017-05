Z prvního kola postupují těsným výsledkem Macron a Le Penová | Reflex.cz

Po sečtení 97 procent hlasů z nedělního prvního kola prezidentských voleb ve Francii vede centrista Emmanuel Macron s 23,86 procenta. Do druhého kola, které se kona 7. května, s ním postupuje kandidátka krajní pravice Marine Le Penová. Pro ni hlasovalo podle posledních výsledků francouzského ministerstva vnitra 21,43 procenta.

Poprvé za předchozích šedesát let nyní nepostoupil do druhého kola kandidát ani jedné ze dvou hlavních francouzských politických stran, tedy konzervativní pravice a socialistů. Kandidát republikánů François Fillon získal v nedělním prvním kole podle dosavadních výsledků 19,94 procenta hlasů. Pro socialistu Benoita Hamona hlasovalo dokonce jen 6,35 procenta zúčastněných voličů, což je nejhorší výsledek socialistů v prezidentských volbách za několik desítek let.

Na čtvrtém místě skončil jen těsně za Fillonem levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, pro něhož hlasovalo podle neúplných výsledků 19,62 procenta zúčastněných voličů. Celkem se o prezidentské křeslo v prvním kole ucházelo 11 kandidátů, volební účast činila zhruba 78,2 procenta.

Stejně jako na celofrancouzské úrovni se i ve francouzské metropoli nejvíce voličů vyslovilo pro Macrona, když mu dalo hlas 34,8 procent voličů. Druhý skončil v Paříži Fillon (26,4 procenta) a třetí Mélenchon (19,6 procenta). Le Penová dostala v hlavním městě jen pět procent hlasů.

Ve vítězném tandemu pro druhé kolo se sešli zcela protichůdní kandidáti, kteří mají odlišné názory na domácí i na zahraničí politiku. Bývalý bankéř a exministr hospodářství (2014-2016) socialistické vlády Macron chce přijít s liberálními recepty pro sešněrované ekonomické prostředí. V zahraničí politice se pak hlásí k tradičnímu spojenectví se Západem a dalšímu budování EU.

Naopak osmačtyřicetiletá Le Penová chce zavádět ochranářská opatření, uzavřít hranice, tvrdě omezit imigraci a opustit eurozónou, či celou EU. Pokud se ve druhém kole potvrdí dosavadní předvolební průzkumy, měl by Macron posbírat výrazně více voličů. Podle některých může Le Penovou porazit až s dvoutřetinovou většinou. Pokud Macron ve druhém kole zvítězí, stane se ve svých 39 letech nejmladším prezidentem Francie.

Sledujeme online.