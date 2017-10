Výsledky parlamentních voleb ukázaly to, čeho se již dlouho obávali chytřejší spoluobčané: Národ masově zvolil ty největší lumpy, kteří kandidovali. Ve volbách nad pravdou a láskou zvítězila lež s nenávistí. Tyhle volby jsou prvním krokem ke značnému okleštění demokracie a občanských svobod. Přesto si tu nesvobodu a ústup od demokracie zcela demokraticky vybral národ sám.

Nemá smysl nadávat na výsledky voleb, pořádat protestní demonstrace a psát petice. Pokud je občan opravdový demokrat, musí skousnout výsledky voleb, i když dopadly tak, jak dopadly. Pro demokrata fakt špatně. Lid rozhodl, a my se můžeme jen dohadovat, kam to strašlivé volební rozhodnutí povede. Bohužel, máme v historii už jeden podobný event. A tak lze poměrně snadno odhadnout, co se bude dít dál. Historický příklad je k dispozici.

Oním příkladem jsou parlamentní volby v roce 1946. Tam - podobně jako nyní hnutí ANO - drtivě zvítězili komunisté. V procentech získaly čtyřicet jedno procento hlasů, a sociální demokracie, která již pošilhávala po fúzi s komunistickou stranou, získali skoro patnáct procent. Takže tyto dvě levicové partaje získaly nadpoloviční většinu. V čele vlády proto stanul komunista Klement Gottwald, a otevřely se dveře ke komunistickému puči o dva roky později, v roce 1948. Tehdy na dlouhých čtyřicet let v naší zemi demokracie zanikla a režim se změnil v komunistickou totalitu.

Dnešní výsledek je výsledku z roku 1946 až nápadně podobný. Také, jako v šestačtyřicátém, zvítězila plně nedemokratická, protisystémová strana, a hned za ní je ještě navíc jiná antisystémová strana - Tomiovi xenofobové. Historická zkušenost ukazuje, že přes předvolební výkřiky k sobě najdou Okamura s Babišem cestu a nějak tu vládu dohromady zmatlají.

Což bude ve výsledku znamenat, že návrhy na změny ústavy a omezení ústavou garantovaných svobod přijde co nevidět. A nezmění na tom nic ani to, když se Okamura s Babišem nedohodnou - vliv ANO bude tak velký, že na protidemokratických změnách může zapracovat i bez Tomia. Šestadvacet let po revoluci tak otevírá náruč jiná totalita - totalita estébáckého oligarchy, která bude k individuálním svobodám stejně „citlivá“, jako byla totalita komunistů.

Co tedy nám, prostým občanům, zbývá? Zbraň chudých, kterou je křik. Já osobně počítám s tím, že bude v dohlednu omezena i svoboda medií. Ale když zavře Babiš hubu mediím, zůstanou snad nějaké zbytky svobodných tiskovin - třeba Reflex - a především Internet. A my musíme - na Facebooku, na celém na Internetu, ve zbylých svobodných mediích - upozorňovat na porušování svobod a co nejhlasitěji o nich křičet. Tak silně, aby i přes špunt, kterým Babiš bude zkoušet mediím zacpat hubu, byl v zahraničí slyšet protest proti erozi demokracie.

Každý faul moci musíme zdokumentovat, zveřejnit a upozornit na něj v zahraničí. Podobně jako za bolševika, budou muset demokraticky smýšlející občané hledat pomoc v cizině, a i v cizině vyvolávat diskuse o tom, nakolik jsou změny v ČR protidemokratické. Když bude ten křik dostatečně silný, můžeme dosáhnout alespoň toho, že nedojde k puči jako v osmačtyřicátém, a že ještě někdy nějaké volby budou. A že v nich - pokud tedy opravdu budou, pokus si je nenecháme ukrást - bude podpora antidemokratických sil menší. Že se národ po čtyřech letech ničím neomezeného kralování Hrabiše, které nestávají, probudí a vyžene ho. Máme na to čtyři roky.