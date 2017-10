Za dálnici D1 se mělo ve volbách rituálně popravovat. Bohužel ani to se nestalo

Ve čtvrtek a pátek jsem po nějaké době jel z Prahy do Brna po nechvalně známé dálnici D1. Vím, že neřeknu většině lidí nic nového, ale do Brna nám cesta ve čtvrtek trvala přes 4 hodiny. V pátek byl směr na moravskou metropoli ucpán ještě delšími kolonami. Protože se jedná o nejdůležitější dopravní tepnu republiky, měli by za to nést někteří lidé odpovědnost. Ale reálnou odpovědnost. Třeba vládní koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL. Vládla čtyři roky, což není tak krátká doba na úpravy jedné silnice, ale situace na D1 se nelepší a nelepší.

Jistě, není to pouze problém současné vládní koalice, dálnice D1 je doslova „průserem“ dlouhá léta. Je to dokonalý důkaz toho, jak politici v některých věcech neříkají pravdu ani před volbami, ani po volbách. Vlastně nikdy.

Zvláštní je, že voliči ale nejrůznější strany za neschopnost zásadně pohnout s infrastrukturou v České republice při hlasování do Poslanecké sněmovny opakovaně rituálně nepopravují. Bez dobré infrastruktury se přitom neobejdeme a omezuje to naší konkurenceschopnost.

Například lidovecký ministr dopravy Milan Šimonovský mi v rozhovoru v roce 2002 řekl, že se postará o to, že za jeho funkčního období bude mít dálnice D1 v obou směrech tři jízdní pruhy, aby se konečně doprava na ní zlepšila. Ano, čtete správně, psal se rok 2002. Dnes jsme o dlouhých 15 let dál a situace vyřešena není.

Lidovci byli další čtyři roky ve vládě a po D1 se pořád nedá normálně jezdit. Není to jen jejich vina, ta rozhodující leží za poslední roky na hnutí ANO 2011, jehož předseda Andrej Babiš o mnohém sní, ale spánek má zřejmě hodně hluboký, protože se mu ty sny pak nevybavují.

Hnutí ANO patřilo v posledním funkčním období ministerstvo dopravy. Ministři zde byli Antonín Prachař a Dan Ťok. No a ministr Ťok, který by si měl sypat popel na hlavu, kandidoval dokonce z prvního místa kandidátky ANO v Karlovarském kraji. Je to výsměch. Navíc i silnice do Karlových Varů se také řeší pouhých několik desítek let, že pane ministře.

Proč by se ale vlastně nejvyšší představitele státu o dálnici D1 a další silnice zajímali, když oni je často prokličkují s majáčkem na střeše.