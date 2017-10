PŘEKVAPÍ STAN?

V minulých volbách došlo k velkým překvapením ve srovnání s průzkumy. Přizeň se přesunovala ještě na poslední chvíli. Dobrým vodítkem tohoto rozhodování se v minulosti ukázal Facebook. Mezi viditelnějšími stranami má sice nejvíce lidí na Facebooku Tomio Okamura - SPD (271 346) a nejméne STAN (8604), ale to nemusí být až tak důležité, Facebook totiž nabízí i jiná čísla. Například aktivitu lidí ("Lidé, kteří o tom mluví"). Pokud tato dvě základní čísla dáme do poměru - vychází z toho nejlépe právě Starostové a nezávislí (jedině u nich aktivita lidí přesahuje počet fanoušků). Následují KDU-ČSL, Piráti a ODS. Naopak z tohoto pohledu jsou na tom nejůř stránky ANO (ale spíš pro to, že lidi spíš zajímá Andrej Babiš než jeho strana), Tomio Okamura - SPD, TOP 09 a Svobodní. To může značit, kam se na poslední chvíli přesouvá zájem voličů a jak se budou výsledky lišit od průzkumů.